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24 травня у Тернополі відзначатимуть Міжнародний день біатлону

22.05.2025

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Спорт, Теми, Події

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Україна вперше відзначатиме Міжнародний день біатлону. 24 травня – нова дата в календарі спортивних подій.

Цьогоріч в Україні вперше доєднаються до святкування Міжнародного дня біатлону, який відзначається під егідою IBU. Це свято є ініціативою, що покликана популяризувати один із найбільш видовищних зимових видів спорту серед широкої авдиторії.

З цієї нагоди в низці областей країни відбудуться цікаві урочистості. Протягом дня на учасників очікують тематичні заходи, зокрема:

  • інтерактиви для дітей і дорослих;
  • воркшопи та майстер-класи від фахівців біатлону;
  • зустрічі з відомими спортсменами;
  • змагальний драйв

Також у Тернополі відбудуться заходи присвячені цьому дню. На спортивній базі Державного центру Олімпійської підготовки з біатлону в с. Підгороднє в 11 год відбудеться урочисте відкриття. Тернопільскі чемпіони проведуть майстер-класи.

О 12 год – розпочнуться змагання юних спортсменів – юнаків та дівчат.

Можна не лише повболівати за біатлоністів, а й матимете нагоду взяти участь у майстер-класах та воркшопах, які проводитимуть біатлоністи національної збірної. Також буде можливість поспілкуватися наживо з зірками біатлону.

 

Теги: Міжнародний день біатлону

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