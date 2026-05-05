Махінації із землею полеглого героя

Справа, яку розглянув Зборівський районний суд, піднімає важливе питання безпеки державних реєстрів та моральної відповідальності посадовців у час війни.

Так, у листопаді 2024 року реєстраторка провела перереєстрацію земельної ділянки площею 0,1181 га у смт Залізці. Вона внесла зміни до Реєстру на користь особи, яка надала фальшиві дані про рішення Зборівського суду від 2022 року.

Як виявилося пізніше, під вказаним номером справи у судовому реєстрі значилася постанова про адміністративний нагляд за зовсім іншою людиною. Реєстраторка, яка була зобов’язана перевірити документ у ЄДРСР, цього не зробила.

Земельна ділянка належала воїну, який загинув у районі н.п. Степова Новоселівка на Харківщині. Його вдова була змушена через Міністерство юстиції скасовувати незаконну реєстрацію та повертати спадщину чоловіка. У суді потерпіла наголосила, що обвинувачена знала про трагедію в їх сім’ї.

Обвинувачена наполягала, що не мала злого умислу і припустилася «технічної помилки» через службову недбалість. Враховуючи, що вона визнала провину, сприяла виправленню помилки, має на утриманні літню матір з інвалідністю II групи і раніше не була судима, суд призначив їй покарання у вигляді штрафу в 34 000 гривень (2000 неоподатковуваних мінімумів).