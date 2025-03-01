«Maestoso Maestro» приніс перемогу студентці Тернопільського мистецького коледжу

Наталія Любінська, студентка Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької, виборола І місце на V міжнародному двотуровому дистанційному конкурсі інструментального мистецтва «Maestoso Maestro».

Перемогу лауреатці принесла виконана під супровід бандури пісня «Живу», слова і музику якої написала сама студентка.

Уродженка с. Таурів, що на Козівщині Наталія Любінська навчається на ІІ курсі відділу «Народні інструменти» у класі викладачки Галини Ткачук. На конкурсі бандуристка брала участь в номінації «Композитор».

V міжнародний двотуровий конкурс інструментального мистецтва «Maestoso Maestro» проходив за підтримки культурно-освітнього центру «Фаворит Фест» (Україна) та Фундації музичних діячів «Virtuosos de la música» (Іспанія).

До речі, Наталія Любінська лауреат понад 60-ти всеукраїнських та міжнародних конкурсів, яка своїм талантом уже підкорила не лише Україну, а й Польщу, Грецію, Болгарію, Італію, Англію.

У 2020 р. Наталія Любінська виборола звання «Найталановитіша дитина України».