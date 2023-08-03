Люта спека очікується на Тернопільщині

Цими днями на Тернопільщині погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. За прогнозами синоптиків, це сприятиме підвищенню температурних показників. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть понад 30 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині зберігатиметься мінлива хмарність. Обійдеться без істотних опадів, вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі опускатиметься до 16 – 21°, вдень місцями сягатиме 34°.

«4-го серпня переважатиме спекотна погода: +30 +33 градуси. Опадів 4-го серпня не передбачається, лише подекуди надвечір пройдуть локальні грозові дощі. Надалі, протягом суботи-неділі спека злютішає до +32+35 градусів. В Україні також вихідними буде сильна спека, +32 +38 градусів, на заході трохи легше, +25 +30 градусів, а в неділю подекуди навіть +24+27 градусів. Температура повітря почне знижуватися з понеділка, з 7-го серпня, спека втихомириться», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, найближчими днями слід готуватися до спеки. Лікарі радять пити більше води і не перебувати на сонці обідньої пори.