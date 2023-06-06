Людина щирої душі і великого серця: на фронті загинув учитель з Тернопільщини

Про важку втрату повідомили на сторінці сільської школи, у якій працював воїн.

“Страшна звістка обпалила наші серця – загинув наш Учитель Дунай Сергій Георгійович. Людина щирої душі і великого серця, товариський, мудрий і розсудливий, гарний співрозмовник, прекрасний учитель, патріот своєї держави таким залишиться Сергій Георгійович в пам’яті всі тих, хто його знав і любив.

Сумуємо з рідними і близькими, розділяємо біль втрати.

Вічна і світла пам’ять ГЕРОЮ!”, – ідеться у зверненні колег з приводу трагедії.