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Людина щирої душі і великого серця: на фронті загинув учитель з Тернопільщини

06.06.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Україна, Війна з рф

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У боях за Україну віддав життя ще один Герой з Тернопільщини – Сергій Дунай із села Лопушне Лановецької територіальної громади.

Про важку втрату повідомили на сторінці сільської школи, у якій працював воїн.

“Страшна звістка обпалила наші серця – загинув наш Учитель Дунай Сергій Георгійович. Людина щирої душі і великого серця, товариський, мудрий і розсудливий, гарний співрозмовник, прекрасний учитель, патріот своєї держави таким залишиться Сергій Георгійович в пам’яті всі тих, хто його знав і любив.

Сумуємо з рідними і близькими, розділяємо біль втрати.

Вічна і світла пам’ять ГЕРОЮ!”, – ідеться у зверненні колег з приводу трагедії.

 

Теги: загиблі герої, війна з Росією, вчитель з Тернопільщини

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