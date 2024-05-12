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“Любимо вас, чекайте нас із перемогою”: зворушливе відео для матерів від бійців 105 бригади

12.05.2024

Зоряна Деркач

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Головне в номер, Тернопільщина, Дім і сім'я, Життя, Новини, Головне, Війна з рф, Теми, Події

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Сьогодні у другу неділю травня святкують День Матері. Велике свято, яке обожнюють усі. Адже скільки б вам не було років, поки жива ваша матуся, доти ви – дитина.

У час війни українським матерям дуже непросто. Вони разом із маленькими дітками, під час тривог  і обстрілів змушені ховатися у сховищах, втікати у світи. Матері відправляють своїх синів і доньок на війну, опісля щодня навколішки ревно вимолюють в Бога опіки для їхніх кровинок.

Зворушливе відео з привітаннями опублікували військовослужбовці 105 окремої бригади територіальної оборони.

“Ми любимо вас, ви заслуговуєте на найвищі нагороди! Чекайте нас із перемогою!” – кажуть люблячі сини.

Джерело: Юрій Кульпа

Теги: військові, привітання, день матері

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