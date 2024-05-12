“Любимо вас, чекайте нас із перемогою”: зворушливе відео для матерів від бійців 105 бригади

Сьогодні у другу неділю травня святкують День Матері. Велике свято, яке обожнюють усі. Адже скільки б вам не було років, поки жива ваша матуся, доти ви – дитина.

У час війни українським матерям дуже непросто. Вони разом із маленькими дітками, під час тривог і обстрілів змушені ховатися у сховищах, втікати у світи. Матері відправляють своїх синів і доньок на війну, опісля щодня навколішки ревно вимолюють в Бога опіки для їхніх кровинок.

Зворушливе відео з привітаннями опублікували військовослужбовці 105 окремої бригади територіальної оборони.