Лише за минулу добу на Тернопільщині трапилися 13 пожеж

Протягом минулої доби виникло 13 пожеж, з них 11 сухої трави, – розповіли у пресслужбі ДСНС.

• пожежа сміття на відкритій території на площі 0,001 га у селі Золотий Потік Золотопотіцької ТГ Чортківського району;

• пожежа очерету на території Чистилівського орнітологічного заказника на площі орієнтовно 2 га у місті Тернопіль поблизу м-ну Пронятин;

• пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,01 га у селі Мушкатівка Борщівської ТГ Чортківського району;

• пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,5 га у селі Кривки Микулинецької ТГ Тернопільського району;

• пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1 га у селі Яцківці Озернянської ТГ Тернопільського району;

• пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 2,5 га у селі Кальне Зборівської ТГ Тернопільського району;

• пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,03 га у місті Тернопіль;

• пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1,2 га у селі Гончарівка Монастириської ТГ Чортківського району;

• пожежа закинутого дачного будинку у місті Тернопіль на вулиці Київській-Тарнавського. Від вогню врятовано 1 дачний будинок;

• пожежа сухої трави на відкритій території на площі 2,5 га у селі Устя-Зелене Монастириської ТГ Чортківського району;

• пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,03 га у селі Нападівка Борсуківецької ТГ Кременецького району;

• пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,5 га у с. Переходи Чортківської ТГ Чортківського району;

• пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,5 га у селі Біла Чортківської ТГ Чортківського району.