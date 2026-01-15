15.01.2026 22:46

Лише пару годин на добу зі світлом: оприлюднили графік відключення на Тернопільщині на 16 січня

Згідно вказівки НЕК "Укренерго" 16.01.2026 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).

15.01.2026

Вишнева Галина

1 188

Оперативно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

Світло вимикатимуть все менше, ситуація в енергомережі складна. 15 січня, на Тернопільщині, крім планових графіків, вводили ще аварійні відключення світла. Завтра, 16 січня, ситуація може повторитися.

Орієнтовно кожна підгрупа залишається на добу по 12 годин без світла і відповідно 12 годин зі світлом.

Крім того, оскільки відтепер на Тернопільщині під графіки вимкнення пдпадають і котельні, то жителі Тернопілля залишаються не тільки без світла, але й без опалення, хто залежний від комунальних котелень.

Детальніший графік на 16 січня.

Графік протягом доби може змінюватися. Слідкувати за оновленнями можна на офіційному сайті Тернопільобленерго.

