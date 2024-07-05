Лудоманія в Україні і по-тернопільськи

У 2023 році майже 6,5 тисяч державних посадовців задекларували понад 156 мільйонів гривень виграшів в онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях.

Журналісти-розслідувачі «Слідство.інфо» проаналізували декларації публічних службовців та встановили, що азартними іграми займаються і судді, і прокурори, і працівники МВС, і діти службовців апарату РНБО.

Як зазначають розслідувачі, найчастіше чиновники декларували виграші від ТОВ «Спейсикс» («Космолот»), ТОВ «Слотс Ю.Ей.», ТОВ «ВБет Україна» та ТОВ «Геймдев», а також від гральної компанії «Паріматч». З понад 6,5 тис. декларацій з виграшами: понад 1000 службовців вказали, що отримали виграші у двох різних місцях;

214 людей задекларували призи із трьох казино; 50 чиновників — у чотирьох гемблінгових фірмах; 4 «вдало покрутили спіни» — одразу в п’яти місцях; 3 службовців у проміжках між роботою за кошти платників податків пощастило виграти одразу у шести компʼютерних програм.

Так, наприклад, посадовець поліції у Волинській області Роман Чумак у декларації за 2023 рік вказав виграші від чотирьох онлайн-казино. У розмові з журналістами чоловік розповів, що взяв самообмеження від гри в азартні ігри.

«Краще на цьому не сидіти. Я вже все подав. Є КРАІЛ, вони тебе всюди блокують: ти не можеш ніде ні зареєструватися, ні грати», — сказав він. Так, за даними «Слідство.інфо», у Реєстрі лудоманів є дані про 7 739 людей.

Інші держслужбовці розповіли журналістам, що азартними іграми займалися, як хоббі, бо треба було себе чимось зайняти або у пошуках додаткового заробітку.

За даними «Слідство.інфо», найбільший виграш — майже 44 мільйони гривень — вказала у своїй декларації поліцейська патрульної поліції Косівського районного відділу поліції Івано-Франківської області Ольга Худик.

Посадовиця зазначила, що це виграш її чоловіка — Олега Худика, який працює оперуповноваженим у тому ж райвідділі поліції. Однак у декларації чоловіка вказано виграш лише у 20 тисяч гривень. Коли ж розслідувачі запитали його про це, той заявив протягом року взагалі не грав і що задекларовані ним і його дружиною призи — це помилка.

Депутат Ярослав Железняк зазначив, що подібні «помилки» можуть бути наслідком схеми з ухилення податків.

«Деякі казино розкидали гроші на випадкових людей. Це виявлялося уже тоді, коли люди починали готувати декларацію і бачили якісь надходження, які офіційно ніколи на картку не заходили», — пояснив депутат.

Дізнавач із Чортківщини – рекордсмен з виграшів

Не претендую на абсолютну об’єктивність, адже віднайти усі декларації з виграшами посадовців нашої області на сайті НАЗК потребувало б роботи на тижні. Але з того, що віднайшла, напрошується висновок: найбільш азартні у нас поліцейські. Рекордсменом з виграшів є дізнавач з Чортківщини, який виграв у Товариства з обмеженою відповідальністю «Паріматч» 301144 гривень. Чимало поліцейських виграли суми від 500 грн. до декілька тисяч грн. Так, старший оперуповноважений СКП ГУНП в області виграв у «Паріматч» 970 грн.

1100 грн виграла старший інспектор ювінальної превенції одного з районних відділів поліції. Інспектор патрульної поліції виграв 994 грн. Власне, цей перелік можна продовжувати.

Є прихильники азартних ігор і серед рятувальників. Активно грає онлайн подружжя рятувальників – обоє працюють у головному управлінні з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Чоловік минулоріч виграв двічі – на суми 119890 та майже 17 тисяч гривень. Його дружині пощастило раз – на 24317 грн.

Грають на гроші чиновники різних рівнів. Вказано про виграші у деклараціях спеціаліста управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради та працівника Головного управління Державної казначейської служби в Тернопільській області.

Мають азарт і родичі суддів – у декларації бережанської судді зазначено виграш, отриманий її чоловіком.

Ольга КУШНЕРИК