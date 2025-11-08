«Локальна історія Тернопілля. Відбиток часу через призму людей і подій»

28 жовтня Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої академії наук України спільно з ТНПУ ім. В. Гнатюка провели щорічну обласну учнівську науково-практичну конференцію «Локальна історія Тернопілля. Відбиток часу через призму людей і подій», яку організувала методист обласного відділення Малої академії наук України В.Товарницька.

У конференції взяли участь 26 слухачів з Бучацької, Гусятинської, Заліщицької, Зборівської, Кременецької, Лановецької, Підволочиської філій та Тернопільського міського відділення Малої академії наук України.

Модераторами секцій виступили викладачі історичного факультету: доктор історичних наук, професор Іван Зуляк – секція «Актуальні проблеми історії Тернопільщини»; доктор історичних наук, професор Іван Куций – секція «Релігійне життя Тернопільщини у війнах та визвольних змаганнях ХХ-ХХІ ст.»; кандидат історичних наук, доцент Ярослав Секо – секція «Персоналізація історії рідного краю».

Підсумовуючи учнівські дослідження, модератори відзначили широту наукових інтересів молоді у вивченні минувшини Тернопілля. Учасники проаналізували трагічні та героїчні сторінки історії краю, зосередившись на життєвих шляхах політичних, мистецьких і духовних діячів. Їхні дослідження засвідчили нерозривний зв’язок історичного минулого Тернопілля з національною ідентичністю.

До роботи конференції долучився також декан історичного факультету, Володимир Кіцак, зазначивши, що наш край здавна був перетином історичних шляхів, і в цьому – витоки нашої унікальної спадщини.

Модератори особливо відзначили роботи, які торкнулися складних, але важливих біографій та подій і демонструють великий потенціал для подальших наукових пошуків, а також заслуговують на продовження у майбутніх проєктах, а саме: «Духовне серце Зборова: служіння Церкви під час війни» (автор – учениця Зборівського ліцею ім. Р. Завадовича Аліна Кузів, керівник – Я. Ковбасюк); «Вірний син України – Ярослав Горошко» (учениця Борщівського ЗЗСО І-ІІІ ступ. ім. Я. Горошка Марія Оксенюк, керівник – Л.Волянюк); «Іван Савич: від Кременця до Інти. Відблиск доби в долі людини» (студентка Кременецького медичного фахового коледжу ім. А. Річинського Алевтина Скунзь, керівник – Б.Семенюк); «Депортація українців з Польщі у 1944–1946 рр.» (на прикладі переселенців Підволочиської ТГ) (учениця Качанівського ліцею Адріана Будник, керівник – Т.Кульбаба); «Ярослава Музика – життя і творчість» (учениця Мшанецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Софія Денейка, керівник – М.Братащук).

Учасники мали змогу побачити цінні археологічні знахідки, які зберігаються на історичному факультеті ТНПУ ім. В. Гнатюка.

За підсумками конференції буде видано збірник тез, а кращі дослідження відзначать грамотами обласного відділення.