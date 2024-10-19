ЛКК, МСЕК, ВЛК: чи вдасться зробити інвалідність там, де гроші носять “мішками”?

Після вражаючого викриття у Хмельницькому – керівниця обласного МСЕКу буквально жила серед «зелених» купюр, й при обшуку у її житлі виявили мільйони доларів, стало зрозумілим, що хвиля викриттів прокотиться по усій країні. Власне, так нещодавно було із керівниками місцевих ТЦК та СП, чимало з яких отримали підозри у незаконному збагаченні.

Так було з підрядниками постачання армійської амуніції та продуктів. На третьому році війни держава нарешті взялася за те, що мала врегулювати на самому початку, й тим зберегти колосальні людські та матеріальні ресурси. Але «руки дійшли» лише зараз…

На цьому тривожному фоні Тернопільщина навряд чи є оазисом правової чистоти. Звісно, після знакового хмельницького викриття тернопільським правоохоронцям непросто вразити якимось результатом, та все ж у понеділок в обласній поліції повідомили про виявлений факт хабарництва у цій царині. На неправомірній вигоді викрили члена лікарсько-консультативної комісії. Цей лікар «просив» 1500 доларів за оформлення інвалідності. Йшлося не про потенційного ухилянта, а дівчину, яка мала вроджене захворювання, і за медичними показниками – законні підстави для встановлення інвалідності. Не зважаючи на це, 64-річний лікар-хірург однієї з районних лікарень не посоромився назвати суму для оформлення першої групи інвалідності.

Як повідомили у відділі комунікації обласної поліції, протиправну діяльність фігуранта викрили слідчі відділення №5 смт. Підволочиськ спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області за процесуального керівництва Теребовлянської окружної прокуратури. Із залученням працівників Департаменту контррозвідки СБ України одразу після передачі частини коштів – 500 доларів – правоохоронці затримали медпрацівника відповідно до ст. 208 КПК. Йому оголосили про підозру за ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Про те, що взялися за «мсеківців» серйозно і не в рамках тимчасової кампанії, свідчить і наступна подія. На своїй сторінці у Фейсбук начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода повідомив: «Провів нараду з головами медико-соціальних експертних та лікарсько-консультативних комісій області та представниками правоохоронних структур. Основним питанням зустрічі стало забезпечення прозорої та ефективної роботи цих комісій. Нам необхідно запобігати можливим зловживанням в їх діяльності. Робота має бути організована так, щоб усі звернення до МСЕК були об’єктивними та справедливими. Процес повинен бути максимально відкритим, окрім персональних даних пацієнтів. Департамент охорони здоров’я періодично буде проводити моніторинг.

Начальник Управління СБУ в Тернопільській області Василь Дем’янчук наголосив на необхідності співпраці МСЕК з правоохоронцями для запобігання випадків надання неправдивих довідок про інвалідність для ухилення від мобілізації.

Також обговорили реформування медико-соціальної експертизи, запропоноване Міністерством охорони здоров’я. Головна мета його – максимальне повернення людей з інвалідністю до соціуму, з урахуванням їхніх потреб, та створення прозорих механізмів оцінки стану здоров’я.

Основні зміни, які мають відбутись – перенесення процесу експертизи до кластерних лікарень, цифровізація процесів через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ), запровадження чітких критеріїв для направлення на експертизу та можливість сімейним лікарям направляти пацієнтів без необхідності додаткового залучення ЛКК».