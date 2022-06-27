Спека на Тернопільщині починає набирати оберти. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозами, у неділю вона ще буде стриманою, протягом дня очікується 25+30 градусів. А з наступного тижня стовпчики термометрів перевищуватимуть тридцятиградусну позначку.

Цими днями зберігатимуться тенденції до підвищення температурних показників. А наступного тижня регіон охопить шалена спека. Не оминуть області дощі та грози.