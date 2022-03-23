У Тернополі патрульні поліцейські врятували чоловіка, який у безпомічному стані три дні пролежав в власній квартирі. За словами племінника, який звернувся до правоохоронців, його дядько не реагував на телефонні дзвінки. Виявилось, що весь час він лежав на підлозі, завалений речами, і через слабкість не міг самотужки піднятись. Чоловіка госпіталізували, наразі його життю нічого не загрожує.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Тернопільщини, 21 березня до правоохоронців звернувся племінник чоловіка. Він повідомив, що на вулиці Богуна проживає його дядько, який має проблеми зі здоров’ям та вже третій день не виходить на зв’язок.

«Спільно поліцейські намагалися додзвонитися до літнього чоловіка, та попри чутний сигнал дзвінка на телефоні в приміщення, слухавку ніхто не підіймав. Тому поліцейські разом із заявником відчинили двері до будинку та виявили на підлозі громадянина, який на щастя був у свідомості, але через слабкість не міг рухатися», – йдеться у повідомленні.

На місце події також прибули рятувальники та медики. Спільними зусиллями чоловіка помістили до карети швидкої та направили до лікарні. За словами лікарів його життю нічого не загрожує.