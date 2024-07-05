Лілії Перемоги розквітли у Микулинцях

Одна з наших постійних передплатниць «Свободи» Віра Середа прочитала матеріал «Маріїні лілії» у попередньому випуску газети про досвід Марії Мельник з Гусятинщини щодо вирощування понад 50 видів цієї пахучої квітки. І вирішила розповісти, що її вразили і лілії, як квіти миру та перемоги, що у ці дні розцвіли у Микулинцях.

Висадили їх ще на початку війни. І ось у Микулинецькій громаді зацвіла галявина лілій – квітів миру та перемоги.

Це повідомили і у громаді: “100 лілій в 100 громад заради Перемоги. У сквері центру нашої громади розцвіли квіти миру та перемоги – лілії. Ще в травні 2022 року їх висадили працівниці Микулинецької селищної ради. Участь у акції, що ініціювала газета Сільський вісник у партнерстві з Асоціацією сільських, селищних та об’єднаних громад України за підтримки CIB Holland B. V. взяла директорка міського будинку культури Олександра Жирук, і виграла для нашої громади таку запашну прикрасу”.

Квіти лілій вже кілька тисячоліть для людства слугують символом незламності, свободи і надії. Її візерунки зустрічаються ще серед ієрогліфічних написів, позначаючи швидкоплинність життя, свободу та надію, прагнення до волі та віру в краще майбутнє.

У контексті сучасних викликів, з якими стикається Україна, цвітіння цих квітів набуває нового, актуального значення, зміцнюючи віру громади у спільну перемогу.

Ця ініціатива демонструє, як невеликі громадські проекти можуть мати глибокий емоційний та символічний вплив. Завдяки турботі працівниць селищної ради, які доглядають за ліліями, ці квіти продовжують нести своє послання надії та незламності, нагадуючи про єдність громади у прагненні до перемоги та мирного майбутнього. І сьогодні, дивлячись на їх цвітіння, нехай в усіх укріплюється незламна віра у нашу спільну перемогу.