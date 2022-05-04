Під час війни можуть скластися різні обставини, через які працівник не може своєчасно отримати лікарняні або допомогу по вагітності та пологах. Зокрема, підприємство могло зупинити роботу або не мати зв’язку і не опрацювати лікарняний працівника, або працівник міг переміститись до безпечного місця, не мати зв’язку з роботодавцем та різні інші випадки.

Тому на час воєнного стану Міністерство соціальної політики України забезпечило можливість працівнику самостійно звернутись у будь-якому куточку України до відділень Фонду соціального страхування України (далі – ФСС) і отримати виплати за листками тимчасової непрацездатності та допомогу по вагітності і пологах.

Для того, щоб під час воєнного стану отримати виплати у випадках, коли роботодавець не зміг опрацювати лікарняний та подати за ним заяву-розрахунок, застраховані особи можуть звернутись до ФСС і отримати напряму на банківський рахунок виплату лікарняних або допомогу по вагітності та пологах.

Перелік відділень ФСС, які мають можливість здійснювати прийом в умовах воєнного стану, та їх контакти оновлюються за посиланням: https://bit.ly/36PcfMw.

Напряму працівнику можуть бути нараховані: допомога по вагітності та пологах; допомога по тимчасовій втраті працездатності; допомога на поховання.

Для призначення виплати потрібно подати такі документи:

-паперовий листок непрацездатності або е-лікарняний;

-копії 1-ї-4-ї, 11-ї-16-ї сторінок паспорта або сторінки з відповідною інформацією іншого документа, що посвідчує особу; реєстраційний номер облікової картки платника податків;

-довідку, про відкриття поточного рахунку для зарахування матеріального забезпечення (за наявності); інші документи, визначені Порядком надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України деяким категоріям застрахованих осіб, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування України 01.2017 №8.

Важливо! Довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи в цьому випадку не вимагається. Кошти ФСС перерахує на спеціально відкритий для працівника поточний рахунок або особисту банківську картку.

Послуга «єМалятко» онлайн тимчасово недоступна. Це пов’язано з тим, що деякі державні реєстри були відключені з міркувань безпеки.иДля консультацій із загальних питань чи неможливості зв’язатись із відділенням ФCC функціонують «гарячі» лінії: https://bit.ly/3ubSyr6. Слідкувати за станом оплати лікарняних працівники можуть онлайн у телеграм-каналі ФСС: https://t.me/socialfund за тегами #фінансування_оперативно та #фінансування_страхувальників).