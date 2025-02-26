Лікар-акушер-гінеколог Тернопільського перинатального центру Богдан Ониськів розповів про основні етапи жіночого здоров’я

Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр “Мати і дитина” приймає на лікування та розродження вагітних із групи високого акушерського ризику. Сюди скеровують пацієнток із захворюваннями серцево-судинної системи, легень, нирок, ендокринними хворобами, неврологічними порушеннями, а також жінок із рубцями на матці, багатоплідною вагітністю, звичним невиношуванням чи ускладненим перебігом поточної вагітності.

Одним із ключових напрямків роботи центру є надання допомоги передчасно народженим немовлятам, включно з дихальною підтримкою, лікуванням і виходжуванням. Саме тут концентрується 80-86% передчасних пологів, що відбуваються в області.

У центрі працює 350 фахівців, серед яких 69 лікарів, з них 34 мають вищу категорію. Середній медичний персонал налічує 132 працівники.

Сьогодні знайомимо з Ониськівим Богданом Омеляновичем, заступником медичного директора з гінекологічної служби, лікарем-акушер-гінекологом, кандидатом медичних наук, доцентом, який веде прийом у перинатальному центрі «Мати і дитина». У 1982 році закінчив Івано-Франківський державний медичний університет за спеціальністю “Лікувальна справа” з відзнакою. Кандидат медичних наук з 1989 року Кандидатська дисертація “Гепатотропний вплив комбінованих прогестиново-естрогенних препаратів та його медикаментозна корекція” за спеціальністю 14.01.10 фармакологія. Вчене звання доцента присвоєно у 1993 році. Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів: гінекологічна ендокриноголія, перинатологія, онкогінекологія. Є автором та співавтор 145 навчально-методичних і наукових публікацій.

У жінок є три періоди в житті, перший – це дитинство, коли йдеться про питання збереження здоровʼя і підготовки до наступного періоду – репродуктивного. Другий період – репродуктивний – це виношування вагітності і пологи. Третій період починається в 40-45 років, метою якого є збереження здоровʼя і забезпечення повноцінної зрілості. Вкрай важливими є профілактичні щорічні огляди з цитологічним обстеженням: кольпоскопія, ультразвукове дослідження геніталій і молочної залози. Дуже важливо виявити і пролікувати патологію на ранній стадії. Клімактеричний синдром, пухлини жіночих статевих органів, розлади сечопуску, опущення та випадіння статевих органів.

Весь цей спектр патологій лікується в Тернопільському обласному перинатальному центрі «Матері і дитини». Дуже важливо є те, що лікування проводиться за кошти Національної служби здоровʼя України, за принципами і правилами доказової медицини, які прийняті в усьому світі, і якими керуються у провідних клініках світу.Ониськів Богдан Омелянович працює у Відділенні оперативної гінекології з малоінвазимними технологіями. Тут лікують різноманітні гінекологічні захворювання, як з проведенням оперативних втручань (у тому числі малоінвазивних), так і без них.

Колектив відділу надає стаціонарну медичну допомогу жінкам із різноманітними гінекологічними захворюваннями: матковими кровотечами, міомою матки, ендометріозом, кістами яйників, жіночим непліддям, позаматковими вагітностями, запальними захворюваннями органів малого тазу, опущеннями та випадіннями стінок піхви і матки, нетриманням сечі тощо.

Які операції виконують лікарі відділу?

Лікарі відділу виконують усі види гінекологічних оперативних втручань: від реконструктивно-пластичних до радикальних. Традиційно усі операції поділяються на «малі» і «великі». «Великі» – це ті, що супроводжуються проникненням в черевну порожнину. Вони поділяються на три великі групи:

вагінальні (виконуються через розрізи на стінках піхви);

лапаротомні (здійснюються через розріз на передній стінці живота, довжина якого в залежності від об’єму втручання може сягати від 4-5 до 18-20 см);

лапароскопічні (проводяться за допомогою спеціальних інструментів через невеличкі проколи довжиною менше 1 см).

Ми обираємо оперативний доступ з врахуванням стану пацієнтки, її побажань, особливостей передбачуваного втручання тощо. Перевагу завжди надаємо малотравматичним та органозберігаючим методикам.

«Малі» гінекологічні операції – втручання на зовнішніх статевих органах, гістероскопії (операції, що проводяться в порожнині матки за допомогою спеціального оптичного приладу, який вводиться туди через канал у шийці матки) тощо. У таких випадках жінки перебувають в стаціонарі менше однієї доби: вранці поступили, прооперувалися і після обіду пішли додому. Швидко і зручно!

Чи лікують у відділі жінок без проведення операції?

Одним із принципів, якого ми дотримуємося в своїй роботі, є «Найкраща операція – та, якої вдалося уникнути без шкоди для здоров’я пацієнтки». Частина жінок, що лікуються у нас, обходяться без оперативних втручань, отримують лише консервативну терапію.

Якими є умови перебування в відділі?

Для розміщення хворих у відділі є 8 загальних палат з 2 загальними санвузлами і 2 палати покращеного перебування з індивідуальними санвузлами (наші пацієнтки жартома називають їх «VIP-номерами» або «апартаментами»).

Скільки вартує лікування?

Обласний перинатальний центр підписав ряд договорів з Національною службою здоров’я України стосовно окремих пакетів гарантованої безоплатної медичної допомоги. Тому пацієнтки, що потрапляють на лікування в наш відділ, повністю забезпечені усіма медикаментами, шовними, перев’язувальними та іншими витратними матеріалами. У нас Ви не зустрінете пацієнток чи їх родичів, які біжать з довгими списками ліків до аптеки. Зрідка за власні гроші хворим доводиться купувати лише ті поодинокі препарати, придбання яких не передбачено за бюджетні кошти.

Як потрапити?

Пацієнтки можуть потрапити на лікування у наш відділ трьома шляхами. Перший – маючи електронне направлення на госпіталізацію в гінекологічний стаціонар, отримане в акушера-гінеколога з нашої чи будь-якої іншої жіночої консультації або в свого сімейного лікаря. Другий варіант – пацієнтку привозить карета «швидкої медичної допомоги». І третій – самостійне звернення пацієнтки безпосередньо в наш приймальний відділ.

Звертайтеся:

Реєстратура: +38 (097) 081 94 01.

Адміністрація: +38 (0352) 526 690.

Адреса: вул. Замкова, 10, м. Тернопіль.

E-mail: tmkpb2020@gmail.com.

Керівник заклад – к.м.н. Віктор Овчарук.

Довідково. Комунальний заклад Тернопільської облради «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» – заклад охорони здоров’я ІІІ-го рівня з надання високоспеціалізованої медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим з груп високого акушерського та перинатального ризику, передчасних пологів, що потребують високої інтенсивності лікування на основі використання сучасних перинатальних технологій. Центр «Мати і дитина» було створено 1 січня 2008 року згідно рішення Тернопільської обласної ради №217 від 13.07.2007 р. шляхом реорганізації Тернопільського міського комунального пологового будинку.

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ведення вагітності згідно сучасних міжнародних протоколів по принципу мінімального медикаментозного втручання;

супровід вагітності кваліфікованими лікарями на найвищому рівні надання медичної допомоги;

експертний пренатальний скринінг (раннє виявлення вад розвитку плоду та ускладнень вагітності);

використання інноваційних передових технологій (фетальний моніторинг вагітності);

палати денного стаціонару;

найкраща в області школа відповідального батьківства, що забезпечує психологічну підтримку на усіх етапах материнства, а також жінок з втратами вагітності.

Ультразвукова діагностика (УЗД):