lifecell різко підвищив вартість мобільного зв’язку: у компанії назвали причини

Про подорожчання тарифу “Лайфхак” стало відомо від одного із абонентів. Чоловік, зареєстрований у соціальній мережі Facebook як Maks Lviv, повідомив про подорожчання мобільного зв’язку з 300 до 380 гривень. Клієнт зазначив, що якість послуг залишилася на колишньому рівні.
Представники прес-служби lifecell повідомили, що менеджер переглянули вартість пакетів послуг із низки причин, пов’язаних із збройною агресією РФ на території України, а також через об’єктивні економічні чинники.
Наголошено, що компанія змушена купувати обладнання та проводити ремонти після обстрілів з боку російських окупантів, створювати резерви батарей та генераторів на вузлові технологічні майданчики за актуальним курсом валют. Подорожчання логістики та палива також вплинуло на здатність оператора надавати послуги зв’язку.
У lifecell наголосила, що окрім втрат через руйнування інфраструктури, компанія продовжує інвестувати нові станції на заході та в центрі країни, куди переїхали мільйони українців з окупованих територій та регіонів, де йдуть активні бойові дії.
Інший користувач Facebook Олексій Романенко заявив, що абоненти не винні у проблемах зі зв’язком. Наголошено, що у людей також знищено майно через війну.
“Де ви таке бачили, щоб платили за те, що немає послуг?” – написав абонент.