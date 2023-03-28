lifecell різко підвищив вартість мобільного зв’язку: у компанії назвали причини

У компанії lifecell різко підвищили вартість мобільного зв’язку. Оператор назвав причини перегляду тарифів у рамках повномасштабної війни.

Про подорожчання тарифу “Лайфхак” стало відомо від одного із абонентів. Чоловік, зареєстрований у соціальній мережі Facebook як Maks Lviv, повідомив про подорожчання мобільного зв’язку з 300 до 380 гривень. Клієнт зазначив, що якість послуг залишилася на колишньому рівні.

Представники прес-служби lifecell повідомили, що менеджер переглянули вартість пакетів послуг із низки причин, пов’язаних із збройною агресією РФ на території України, а також через об’єктивні економічні чинники.

Чому lifecell підвищив вартість мобільного зв’язку

Наголошено, що компанія змушена купувати обладнання та проводити ремонти після обстрілів з боку російських окупантів, створювати резерви батарей та генераторів на вузлові технологічні майданчики за актуальним курсом валют. Подорожчання логістики та палива також вплинуло на здатність оператора надавати послуги зв’язку.

У lifecell наголосила, що окрім втрат через руйнування інфраструктури, компанія продовжує інвестувати нові станції на заході та в центрі країни, куди переїхали мільйони українців з окупованих територій та регіонів, де йдуть активні бойові дії.

Інший користувач Facebook Олексій Романенко заявив, що абоненти не винні у проблемах зі зв’язком. Наголошено, що у людей також знищено майно через війну.