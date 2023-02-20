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Лежала біля дверей: в одній зі шкіл Тернополя знайшли протитанкову міну. ФОТО

20.02.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Освіта

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На подвір’ї однієї зі шкіл Тернополя працівники виявили протитанкову міну.

Працівник школи при обході території навчального закладу біля запасного виходу побачив круглий зелений предмет, схожий на протитанкову міну. Про ймовірно небезпечну знахідку він повідомив директора закладу, а також поліцію.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група й вибухотехніки.

Учнів та учителів навчального закладу евакуювали. Вибухотехніки вилучили даний предмет та направили на експертизу. У ході перевірки стало відомо, що протитанкова міна навчальна. Керівництво школи запевняє, що міна не їхня. У них таких предметів немає.

Даний факт дізнавачі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 296 (хуліганство) ККУ. Правоохоронці встановлюють, хто приніс на територію школи міну і з якою метою. Триває слідство.

Теги: школа, Тернопіль події

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