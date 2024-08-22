Лемки запалили Ватру Нескорених

Свято лемківських традицій, культури, етносу у контексті 80- ти років нескореності відбулося минулої суботи на Монастирищині на Ватряному полі музейного комплексу “Лемківське село”.

У програмі заходів з нагоди вшанування 80-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини у 1944-1951 роках було молитовне благословення та молебень за перемогу України у війні та запалення „Ватри нескорених”.

Під час богослужіння, яке очолив єпископ Бучацький УГКЦ владика Дмитро Григорак, присутні молилися за перемогу України, за її захисників і за тих українців, які стали жертвами репресій та депортацій в минулому столітті.

Ця трагічна сторінка історії залишається важливою темою для обговорення та вивчення, особливо в контексті сучасних подій. „Ватра нескорених” – символічний вогнь, що уособлює незламність духу лемківської громади та всього українського народу.

А ще – благодійні концерт та аукціон на потреби 36-ї окремої бригади морської піхоти імені Михайла Білінського та презентація рукопису лемківського дослідника, етнографа Петра Козубського ,,Моя рідна Лемківщина”.

Дійство розпочалося о 12 годині дня, у надзвичайно спекотний день. Але це не зупинило присутніх у проведенні цьогорічного мистецько-духовного заходу.

Під час концертної програми гості мали змогу відвідати виставкову локацію робіт майстрів народної творчості, подивитися фільми на лемківську тематику та скуштувати королеву лемківського столу – киселицю. Зважаючи, що в Україні війна і «Дзвони Лемківщини» пройшли більш скромно, як в інші роки. Але на фестиваль на запросини Тернопільськаої обласної військової адміністрації, зокрема департаменту культури та туризму, Тернопільської обласної ради, Всеукраїнського товариства «Лемківщина», музейного комплексу «Лемківське село» приїхало чимало і корінних лемків, і поціновувачів їх культурних надбань.

ХХІІІ Міжнародний фестиваль Лемківської культури “Дзвони Лемківщини” відновив свою діяльність після дворічної перерви. Подія, традиційно відбувалася в урочищі “Бичова” на Монастирищині та поєднала в собі вшанування історичної пам’яті, збереження культурної спадщини та підтримку сучасних захисників України.

На фестивалі “Дзвони Лемківщини” діяли дві фотовиставки. Одна із них — “Обличчя Лемківщини”. На ній представили старі світлини лемків. Фото зібрали під час наукових експедицій. Інша виставка — “Лемківський цвіт в обороні України”. На ній фото бійців, які захищають Україну, а також тих, хто віддав своє життя на війні.

Цього року фестиваль вперше тривав лише один день. – каже директор музейного комплексу “Лемківське село” Віри Дудар.