Лемківська киселиця з Тернопільщини може стати одним з об’єктів нематеріальної культурної спадщини

Обласний перелік об’єктів нематеріальної культурної спадщини, а, відтак – і Національний, незабаром може поповнитися ще одним самобутнім елементом з Тернопільщини, а саме – лемківською киселицею.

14 серпня на Тернопільщині відбулася процедура фото- та відеофіксації процесу її приготування, як один з обов’язкових етапів інвентаризації об’єкту нематеріальної культурної спадщини.

«Це лемківська прадавня страва. Культура споживання вівсяного киселю своїм корінням сягає дохристиянських часів та є реліктом давньоукраїнської їжі Київської Русі. Киселиця була поширеною на всій території Лемківщини, а найбільше – в Центральній та Східній її частинах. Вона залишається символом гастрономічної культурної спадщини лемків», – розповідає директорка департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА Світлана Байталюк.

До слова, Національний перелік нематеріальної культурної спадщини вже налічує 93 елементи, 2 з них – з Тернопільщини: засівання з конем Василем у с. Вістря, що на Монастирищині та Кременецькі гречані вареники.