Легендарний «Цезар» на вашій кухні: найпопулярніші рецепти

Салату «Цезар» можна без вагань присвоїти титул імператора салатів, оскільки складно знайти більш популярний салат із власним місцем на обідніх столах всього світу.

«Цезаря» готують в Аргентині й США, в Грузії й Україні, в далекій Австралії й, навіть, у Новій Зеландії. Звичайно, за роки тріумфальної ходи планетою, салат обріс десятками варіацій приготування, деякі з яких, ви, мабуть, вже неодноразово готували або куштували у кафе чи ресторані.

Сьогодні ми поділимось із вами цікавими версіями щодо походження салату, його знаменитими рецептами з куркою, креветками, червоною рибою, й навіть з макаронами, поговоримо про оригінальну й найпопулярнішу версії, а також дізнаємось як саме приготувати славетний соус «Цезар» й ті самі сухарики з білого хліба.

А ви знали, що цей знаменитий салат не має нічого спільного з Гаєм Юлієм Цезарем? Страва названа на честь італо-американського кухаря Цезаря Кардіні, який у 20-40-х роках 20-го століття був власником кількох ресторанів у мексиканському місті Тіхуана. До речі, ви могли чути це італійське ім’я, яке звучить, як Чезаре. Саме Цезаря Кардіні найчастіше називають винахідником «Цезаря» й, згідно з основною версією, сталася ця гастрономічна подія у 1924 році.

Рецепти салату «Цезар» на різні смаки:

Салат «Цезар» — класичний рецепт

Інгредієнти 10

Кількість порцій:2

Основні

Салат романо – 100 г

Пармезан – 15 г

Сухарики – 80 г

Філе анчоуса – 25 г

Зубки часнику – 1 шт.

Яйце куряче, жовток – 2 шт.

Лимон, сік – 15 мл

Вустерський соус – 10 мл

Гірчиця зерниста – 80 г

Оливкова олія – 30 мл

Крок 1/3

Готуємо соус. У блендер складаємо філе анчоуса, пропущений через прес зубчик часнику, вустерський соус, гірчицю, два жовтки й сік половинки лимона. Усе добре збиваємо.

Крок 2/3

Продовжуючи збивати, поступово додаємо тоненькою цівкою оливкову олію. Має вийти густий соус, як домашній майонез.

Крок 3/3

Збираємо салат. Ріжемо листя салату, викладаємо на тарілку, поливаємо їх соусом. Зверху викладаємо сухарики та додаємо пармезан — пластівці або тертий на грубу тертку.

Усе! Це — оригінальний рецепт. Усе інше — ремікси.

Швидкий салат «Цезар» за 25 хвилин

Інгредієнти 9

Кількість порцій: 4

Основні

Батон, нарізаний – 200 г

Копчена куряча грудка – 100 г

Зелений салат, пучок – 1 шт.

Пармезан – 60 г

Томати чері – 8 шт.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Майонез 72% – 100 г

Зелень – за смаком

Крок 1/3

Батон наріжте невеликими кубиками. Викладіть їх на деко і підсушіть у духовці при температурі 180°C протягом 10 хвилин до зарум’янення.

Крок 2/3

Копчену грудку наріжте тонкими довгими брусочками. Салат, зелень і чері помийте та обсушіть. Салат нарвіть шматочками, помідори розріжте навпіл, зелень подрібніть.

Крок 3/3

На блюдо викладіть шматочки салату, на нього брусочки курятини, сухарики й зелень. По колу викладіть половинки помідорів. Полийте майонезом і посипте тертим пармезаном. Зразу подавайте готовий салат до столу!

Салат «Цезар» з креветками

Інгредієнти 16

Кількість порцій: 2

Для салату

Салат романо – 1 шт.

Креветки – 300 г

Хліб білий – 1/2 шт.

Лимон, сік – 1 ст. л.

Пармезан тертий – 50 г

Олія – 1 ст. л.

Масло вершкове 73% – 1 ст. л.

Сіль – за смаком

Для соусу

Яйце куряче, жовток – 1 шт.

Зубки часнику – 3 шт.

Консервовані анчоуси – 4 шт.

Вустерський соус – 1 ч. л.

Оливкова олія – 200 мл

Діжонська гірчиця – 1 ч. л.

Лимон, сік – 1 ст. л.

Сіль – 1 г

Крок 1/4

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Наріжте хліб квадратиками.

Викладіть шматочки у миску, збризніть олією, присоліть, на бажання приправте сумішшю духмяних трав, приміром, приправою «Італійські трави».

Розкладіть шматочки хліба одним шаром на деку простеленому пергаментом й відправте в духовку на 15 хвилин. Приблизно кожні 2 хвилини, перевертайте шматочки на інший бік.

Вийміть, перекладіть на пласку поверхню до остигання.

Крок 2/4

Очистьте за потребою креветки.

Розігрійте у сковороді вершкове масло й обсмажте креветки протягом 3 хвилин.

На бажання трохи приперчіть й присоліть, збризніть соком лимона.

Примітка: на час обсмажування креветки повинні бути розмороженими.

Крок 3/4

Відокремте яєчний жовток від білка в окрему миску.

Подрібніть часник та анчоуси, покладіть у миску.

Додайте вустерський соус (який можна замінити на червоний винний оцет), сік лимона, гірчицю, олію й сіль. Добре збовтайте соус.

Крок 4/4

Помийте й обсушіть листя салату романо.

Нарвіть руками й викладіть на великий плаский таріль.

Викладіть зверху креветки й сухарики, збризніть більшою частиною соусу й обережно перемішайте. Спробуйте, й за потреби додайте більше соусу.

Посипте салат тертим пармезаном й одразу подавайте до столу.