Легендарний «Цезар» на вашій кухні: найпопулярніші рецепти

Салату «Цезар» можна без вагань присвоїти титул імператора салатів, оскільки складно знайти більш популярний салат із власним місцем на обідніх столах всього світу.
«Цезаря» готують в Аргентині й США, в Грузії й Україні, в далекій Австралії й, навіть, у Новій Зеландії. Звичайно, за роки тріумфальної ходи планетою, салат обріс десятками варіацій приготування, деякі з яких, ви, мабуть, вже неодноразово готували або куштували у кафе чи ресторані.
Сьогодні ми поділимось із вами цікавими версіями щодо походження салату, його знаменитими рецептами з куркою, креветками, червоною рибою, й навіть з макаронами, поговоримо про оригінальну й найпопулярнішу версії, а також дізнаємось як саме приготувати славетний соус «Цезар» й ті самі сухарики з білого хліба.
А ви знали, що цей знаменитий салат не має нічого спільного з Гаєм Юлієм Цезарем? Страва названа на честь італо-американського кухаря Цезаря Кардіні, який у 20-40-х роках 20-го століття був власником кількох ресторанів у мексиканському місті Тіхуана. До речі, ви могли чути це італійське ім’я, яке звучить, як Чезаре. Саме Цезаря Кардіні найчастіше називають винахідником «Цезаря» й, згідно з основною версією, сталася ця гастрономічна подія у 1924 році.
Салат «Цезар» — класичний рецепт
Інгредієнти 10
Кількість порцій:2
Основні
Салат романо – 100 г
Пармезан – 15 г
Сухарики – 80 г
Філе анчоуса – 25 г
Зубки часнику – 1 шт.
Яйце куряче, жовток – 2 шт.
Лимон, сік – 15 мл
Вустерський соус – 10 мл
Гірчиця зерниста – 80 г
Оливкова олія – 30 мл
Крок 1/3
Готуємо соус. У блендер складаємо філе анчоуса, пропущений через прес зубчик часнику, вустерський соус, гірчицю, два жовтки й сік половинки лимона. Усе добре збиваємо.
Крок 2/3
Продовжуючи збивати, поступово додаємо тоненькою цівкою оливкову олію. Має вийти густий соус, як домашній майонез.
Крок 3/3
Збираємо салат. Ріжемо листя салату, викладаємо на тарілку, поливаємо їх соусом. Зверху викладаємо сухарики та додаємо пармезан — пластівці або тертий на грубу тертку.
Усе! Це — оригінальний рецепт. Усе інше — ремікси.
Швидкий салат «Цезар» за 25 хвилин
Інгредієнти 9
Кількість порцій: 4
Основні
Батон, нарізаний – 200 г
Копчена куряча грудка – 100 г
Зелений салат, пучок – 1 шт.
Пармезан – 60 г
Томати чері – 8 шт.
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Майонез 72% – 100 г
Зелень – за смаком
Крок 1/3
Батон наріжте невеликими кубиками. Викладіть їх на деко і підсушіть у духовці при температурі 180°C протягом 10 хвилин до зарум’янення.
Крок 2/3
Копчену грудку наріжте тонкими довгими брусочками. Салат, зелень і чері помийте та обсушіть. Салат нарвіть шматочками, помідори розріжте навпіл, зелень подрібніть.
Крок 3/3
На блюдо викладіть шматочки салату, на нього брусочки курятини, сухарики й зелень. По колу викладіть половинки помідорів. Полийте майонезом і посипте тертим пармезаном. Зразу подавайте готовий салат до столу!
Салат «Цезар» з креветками
Інгредієнти 16
Кількість порцій: 2
Для салату
Салат романо – 1 шт.
Креветки – 300 г
Хліб білий – 1/2 шт.
Лимон, сік – 1 ст. л.
Пармезан тертий – 50 г
Олія – 1 ст. л.
Масло вершкове 73% – 1 ст. л.
Сіль – за смаком
Для соусу
Яйце куряче, жовток – 1 шт.
Зубки часнику – 3 шт.
Консервовані анчоуси – 4 шт.
Вустерський соус – 1 ч. л.
Оливкова олія – 200 мл
Діжонська гірчиця – 1 ч. л.
Лимон, сік – 1 ст. л.
Сіль – 1 г
Крок 1/4
Розігрійте духовку до 180 градусів.
Наріжте хліб квадратиками.
Викладіть шматочки у миску, збризніть олією, присоліть, на бажання приправте сумішшю духмяних трав, приміром, приправою «Італійські трави».
Розкладіть шматочки хліба одним шаром на деку простеленому пергаментом й відправте в духовку на 15 хвилин. Приблизно кожні 2 хвилини, перевертайте шматочки на інший бік.
Вийміть, перекладіть на пласку поверхню до остигання.
Крок 2/4
Очистьте за потребою креветки.
Розігрійте у сковороді вершкове масло й обсмажте креветки протягом 3 хвилин.
На бажання трохи приперчіть й присоліть, збризніть соком лимона.
Примітка: на час обсмажування креветки повинні бути розмороженими.
Крок 3/4
Відокремте яєчний жовток від білка в окрему миску.
Подрібніть часник та анчоуси, покладіть у миску.
Додайте вустерський соус (який можна замінити на червоний винний оцет), сік лимона, гірчицю, олію й сіль. Добре збовтайте соус.
Крок 4/4
Помийте й обсушіть листя салату романо.
Нарвіть руками й викладіть на великий плаский таріль.
Викладіть зверху креветки й сухарики, збризніть більшою частиною соусу й обережно перемішайте. Спробуйте, й за потреби додайте більше соусу.
Посипте салат тертим пармезаном й одразу подавайте до столу.