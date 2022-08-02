Михайло Войтович із Теребовлянщини радить землякам відновити забутий бізнес галицьких садівників. Зокрема, квасити черешні. Сам він сезон квашення розпочав із місцевих сортів, що достигають пізно, пише Сільський Господар.

Квашені несолодкі черешні. Вони експортувалися з нашого краю в бочівках просто до Відня. Це були серйозні гроші,– розповів садівник.

За його словами, у «корчмах ніхто чипсами не закушував», бо «…закуска була вельми оригінальна. Квашені сливи, черешні».

Пан Михайло зауважив, що торік його квашені за давнім рецептом яблука користувалися неабияким попитом. Тож вирішив розширити «виробництво.

Він також дав конкретні рекомендації з квашення черешень. Чоловік наголосив, що вважає квашення черешні копіткою працею, а самі ягоди мають бути місцевої селекції, несолодкі. Згідно з порадами пана Михайла, насамперед потрібно дати стільки солі, щоб не було бродіння.

Булькання має бути відсутнє, бо ми не готуємо вино, – зазначив садівник.

Після двох-трьох днів розсіл треба злити, черешні під водою перемити.

У банку вкладаємо вишневу гілочку з листками, потім – черешні і зверху – ще одну вишневу гілочку або листя. Воду разом із сіллю (велика чубата столова ложка) доводимо майже до кипіння і охолоджений розсіл заливаємо в бутлик.