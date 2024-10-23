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Квас «Опілля» підтримав учасників молодіжної патріотичної гри на Тернопільщині

23.10.2024

Галина Кіт

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Новини, Суспільство, Теми, Тернопільщина

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Спортивно-патріотичну гру вже два роки поспіль Молодіжний Націоналістичний Конгрес спільно з Тернопільською округою Пласту і Тернопільською ОВА організовує в пам’ять про громадського активіста, Почесного члена МНК та ОУН Василя-Якова Капустинського, який 2 лютого 2023 року під Кремінною на Луганщині загинув у війні з російським агресором.

Теренова гра відбувалась на малій батьківщині Героя — біля села Білий Потік на Чортківщині.

Щоб набрати переможну кількість очок, виконавши завдання гри, команди-курені змагались півтори доби поспіль. І увесь цей час їм допомагав квас «Опілля».

«Смачний напій ми роздавали і перед стартом, і після фінішу. Щоб активно боротись за перемогу, учасникам були потрібні фізична витривалість, стійкість і міць, адже гра тривала 36 годин», — каже голова Тернопільського осередку МНК Оксана Семенець.

І квас живого бродіння «Опілля» завдяки своїй натуральності чудово впорався з завданням тамувати спрагу, підвищувати тонус і відновлювати сили. Закономірно, що цей напій визнали і професіонали: у галузевому XXV Міжнародному конкурсі квас «Домашній» цьогоріч здобув гран-прі, а за високу якість ще два кваси «Опілля» — «Білий» та «Зі смаком яблука» — фахівці нагородили золотими медалями.

«Ми дуже вдячні «Опіллю» за квас, за підтримку теренової гри “Чортківська офензива імені Василя-Якова Капустинського”, за те, що відгукуєтесь на звернення і вже не вперше стаєте партнерами наших заходів», — наголошує голова Тернопільського осередку МНК Оксана Семенець.

Теги: Опілля, квас, Теренова гра

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