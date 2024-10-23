Квас «Опілля» підтримав учасників молодіжної патріотичної гри на Тернопільщині

Спортивно-патріотичну гру вже два роки поспіль Молодіжний Націоналістичний Конгрес спільно з Тернопільською округою Пласту і Тернопільською ОВА організовує в пам’ять про громадського активіста, Почесного члена МНК та ОУН Василя-Якова Капустинського, який 2 лютого 2023 року під Кремінною на Луганщині загинув у війні з російським агресором.

Теренова гра відбувалась на малій батьківщині Героя — біля села Білий Потік на Чортківщині.

Щоб набрати переможну кількість очок, виконавши завдання гри, команди-курені змагались півтори доби поспіль. І увесь цей час їм допомагав квас «Опілля».

«Смачний напій ми роздавали і перед стартом, і після фінішу. Щоб активно боротись за перемогу, учасникам були потрібні фізична витривалість, стійкість і міць, адже гра тривала 36 годин», — каже голова Тернопільського осередку МНК Оксана Семенець.

І квас живого бродіння «Опілля» завдяки своїй натуральності чудово впорався з завданням тамувати спрагу, підвищувати тонус і відновлювати сили. Закономірно, що цей напій визнали і професіонали: у галузевому XXV Міжнародному конкурсі квас «Домашній» цьогоріч здобув гран-прі, а за високу якість ще два кваси «Опілля» — «Білий» та «Зі смаком яблука» — фахівці нагородили золотими медалями.