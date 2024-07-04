Квартири у Тернополі дорогі, але не найдорожчі

Попри війну ціни на житло в Україні зростають.

Найшвидше з-поміж українських міст зростає в ціні нерухомість у Івано-Франківську. Це місто навіть обігнало Львів та Тернопіль, де житло також стабільно дорожчає. Хоч війна не стихає, в Україні продовжують продавати та купувати квартири. Щоправда, після 24 лютого 2022 року ситуація дуже змінилася, а обсяги будівництва нових помешкань падають з року в рік. За скільки можна придбати квартиру у різних містах, та які тенденції панують на ринку нерухомості?

Івано-Франківськ — дорожчає, Київ — дешевшає

Івано-Франківськ став лідером у зростанні вартості вторинного житла за останні півроку. Відповідно до повідомлення порталу з пошуку нерухомості ЛУН, ціни на «вторинку» тут зросли аж на 12%. До прикладу, у Львові за той же час ціни на вторинне житло зросли на 6%. А у Києві взагалі — на 2% упали.

За даними Держстату, впродовж минулого року ціни на житло в Україні зросли на 16%. Таким чином, зростання вартості нерухомості аж уп’ятеро перевищило рівень річної інфляції, який становив 3,2%. Так, однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 17,8%, на вторинному — на 15,9%, двокімнатні квартири на первинному ринку — на 17,5%, на вторинному — на 15,2%, трикімнатні квартири на первинному ринку — на 17,9%, на вторинному — на 15,5%.

За інформацією ЛУН, у Львові однокімнатну квартиру на вторинному ринку можна купити за 61 тисячу доларів. У Києві ціна такого помешкання становитиме 60 тисяч, в Ужгороді — 57 тисяч, у Одесі — 39 тисяч, у Тернополі — 37 тисяч, у Івано-Франківську — 36 тисяч, у Хмельницькому та Дніпрі — 34 тисячі. У Харкові однокімнатну квартиру на вторинному ринку можна придбати за 22 тисячі доларів. Щоправда, фахівці порталу попереджають, що ціна в оголошеннях може часто не збігатися з реальною. Наприклад, у Києві однокімнатні квартири, що за оголошеннями коштують 60 тисяч доларів, реально продаються за 49 тисяч. А двокімнатні квартири за оголошеннями мають вартість 90 тисяч доларів, але насправді придбати їх можна за 65 тисяч.

Менше нового житла

Поки ціни на житло зростають, обсяги будівництва нового житла неухильно знижуються. За минулий рік в Україні, за даними Державної служби статистики, звели лише 67 тисяч нових квартир. Це набагато менше, ніж останніми роками. У 2022-му показник становив 98 тисяч квартир, а у 2021-му він перевищував 170 тисяч.

Лідерами за обсягами житлового будівництва стали Київщина (12 590 квартир), Львівщина (11 024 квартири), Прикарпаття (6 928 квартир), Хмельниччина (4 524 квартир) та Закарпаття (4 070 квартир). Київ тільки на сьомому місці з 3 383 квартирами.

За площею майбутніх будівель лідирує Львівська область, де почали зводити понад 870 000 кв. м нового житла. Середній розмір квартири там становить 100 кв. м. У Києві цей показник — 84 кв. м.

Майже 60 мільярдів доларів збитків

Як зауважують у Центрі громадського моніторингу та контролю, житловий фонд залишається на першому місці за сумою збитків, завданих російським повномасштабним вторгенням. Про це свідчить інформація проекту «Росія заплатить», який здійснює КSE Institute спільно з профільними міністерствами. Станом на січень 2024 року зруйновано понад 250 тисяч будівель. З них — 222 тисячі приватних будинків, понад 27 тисяч багатоквартирних та 526 гуртожитків. Прямі збитки від руйнувань цих обʼєктів оцінюються у 58,9 мільярдів доларів. Серед регіонів, де зафіксовано найбільше зруйнованих житлових будівель — Донецька, Київська, Луганська, Харківська, Чернігівська та Херсонська області.