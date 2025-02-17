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Квартиру від Тернополя передали родині, що втратила дім через ворожий дрон

17.02.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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Родина Ременець з Тернополя отримала сертифікат на двокімнатну квартиру від міської ради. 

Іванна Ременець, дружина тернополянина, який загинув під час атаки ворожого дрона на житловий будинок у грудні 2024 року, тепер матиме нове помешкання.

“Наш обов’язок – забезпечити гідні умови проживання для родин, які зазнали втрат. Це нове житло стане місцем, де можна знайти спокій та відновити сили”, – зазначив міський голова Сергій Надал під час вручення сертифіката.

Документи на право власності оформлені відповідно до законодавства України та передані власниці у встановленому порядку.

Теги: Тернопіль, влучання у будинок, Іванна Ременць

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