Квартиру від Тернополя передали родині, що втратила дім через ворожий дрон

Родина Ременець з Тернополя отримала сертифікат на двокімнатну квартиру від міської ради.

Іванна Ременець, дружина тернополянина, який загинув під час атаки ворожого дрона на житловий будинок у грудні 2024 року, тепер матиме нове помешкання.

“Наш обов’язок – забезпечити гідні умови проживання для родин, які зазнали втрат. Це нове житло стане місцем, де можна знайти спокій та відновити сили”, – зазначив міський голова Сергій Надал під час вручення сертифіката.

Документи на право власності оформлені відповідно до законодавства України та передані власниці у встановленому порядку.