Курс долара у 2026 році: куди рухатиметься «зелений»?

Без різких коливань

Ключовими факторами, які впливатимуть на курс долара в Україні у 2026 р., будуть війна, міжнародна фінансова допомога та монетарна політика НБУ. Такими є висновки віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління «Глобус Банку» Сергія Мамедова. «Дуже важливо, що ЄС схвалив рішення про надання безвідсоткового боргу на суму 90 млрд євро на 2026 – 2027 роки», – зазначив банкір у коментарі РБК-Україна.

Магомедов прогнозує, що протягом року стратегія НБУ на валютному ринку навряд чи істотно зміниться, інтервенції Нацбанку продовжать стримувати хаотичні рухи курсу. У січні-березні офіційний курс долара коливатиметься в межах 42,6–43 гривень. Якщо війна триватиме весь рік, максимальне значення офіційного курсу американської валюти, за словами Магомедова, становитиме 44–45 гривень.

Схожі прогнози у Dragon Capital, там закладають курс на рівні 44 гривні за долар. У групі ICU прогнозують 44,3 гривні за американську валюту, у Київській школі економіки – 44,5 гривні, у Concorde Capital – 44,8 гривні. «Ми очікуємо, що в кінці 2026-го курс долара становитиме близько 45 гривень, а євро – близько 55 гривень. НБУ матиме достатньо резервів, щоб і надалі реалізувати політику керованої гнучкості. З одного боку, девальвація гривні дозволить покращити дисбаланси сальдо товарів та послуг, розширення яких ми бачимо цього року. З іншого боку, темпи девальвації будуть нижчими за дохідність гривневих активів, про що постійно згадує НБУ», – розповів головний експерт з макроекономічного аналізу «Райффайзен банку» Сергій Колодій в інтерв’ю Економічній Правді.

До слова, у державному бюджеті на 2026 закладено курс гривні 45,7 гривні за долар.

Що буде з доларом у світі?

На початку другого терміну президента Дональда Трампа американська валюта знецінилася на 10% відносно кошика з шести основних світових валют. У 2026 році аналітики J.P. Morgan очікують на подальше послаблення курсу долара. «Наш прогноз щодо долара на 2026 рік є «ведмежим» (курс буде падати – ред.), хоча й меншим за масштабами та менш однорідним, ніж у 2025 році», – зазначила співкерівниця відділу глобальної валютної стратегії в J.P. Morgan Міра Чандан.

«Для нас не буде сюрпризом, якщо наприкінці 2026 р. пара EUR/USD перевищить рівень 1,2 (долара за євро – ред.)», – прогнозує Колодій. У кінці грудня 2025 р. 1 євро на міжнародному валютному ринку коштує 1,18 долара.

Золото та срібло зростають

На тлі поступового знецінення «зеленого», впродовж 2025 р. золото подорожчало приблизно на 66% і наприкінці грудня коштувало 4 308 доларів за унцію. У найближчі місяці аналітики Bank of America прогнозують рекордне зростання золота до 5 тисяч доларів за унцію.

Ще більше за минулий рік зр

осло срібло: додало у ціні понад 180% і наприкінці минулого року торгувалося на рівні 74,8 долара за унцію.

Що замінить долар?

Чи означає все це, що долар більше не буде світовою валютою? Експерти сумніваються у такому сценарії. «Приблизно 60–70% транзакцій та активів обертаються в доларі, 15–20% – у євро. Решту поділили фунт, єна, юань та інші валюти. У євро було багато можливостей стати глобальною валютою, але пройшло вже 30 років, а воно нею не стало. Чогось не вистачає», –розповів в інтерв’ю ЕП професор Університету Каліфорнії Берклі Юрій Городніченко.

За даними НБУ, на початку грудня 2025 р/ міжнародні резерви України становили 54,7 млрд доларів, а це близько 60,5%. Швидко змінити структуру резервів, збільшивши в ній частку іншої валюти чи золота, не зможуть ані Нацбанк, ані будь-який інший центральний банк світу.