Купівля комерційної нерухомості: нюанси укладання договору

Купівля комерційної нерухомості – це надзвичайно відповідальне та серйозне рішення. Найменша помилка або неточність можуть призвести до втрати мільйонів гривень. Незалежно від складності угоди купівлі-продажу нерухомості варто бути дуже уважним і знати всі тонкощі та послідовність дій, поетапне виконання яких дозволить здійснити велику покупку без втрат і збитків.

Якщо плануєте купити комерційну нерухомість у Києві, то для здійснення цього завдання краще всього звернутися до професіоналів агентства з нерухомості. Кваліфіковані фахівці супроводжуватимуть вас на всіх етапах оформлення угоди, не пропускаючи жодної важливої деталі. Проте слід ознайомитися з цим процесом заздалегідь, щоб бути в курсі справи.

Що потрібно знати під час купівлі комерційної нерухомості

Комерційною чи нежитловою нерухомістю називають об’єкти, які використовують для отримання прибутку. Хтось здає таке приміщення в оренду, хтось купує його для подальшого продажу на більш вигідних умовах, а хтось відкриває за його допомогою власний бізнес. Це може бути певна будівля, споруда чи земельна ділянка. Купити комерційне приміщення – це вдале рішення для вигідного вкладення капіталу, оскільки такий тип активу здатний зберігати прибутковість навіть за складних економічних обставин.

Проте, щоб придбане торгове приміщення дійсно приносило прибуток і було саме таким, як сподівався покупець, слід не лише оглянути об’єкт покупки, а й врахувати декілька важливих моментів. Зокрема, потрібно звернути увагу на такі деталі:

Для будь-яких операцій із нерухомістю важливо правильно підготувати документи. Також необхідно перевірити наявність і відповідність всієї документації у продавця нерухомості. Зокрема, до пакету документів мають входити документи, на підставі яких діючий власник придбав нерухомість, договори та документи щодо платежів за енергоресурси та інші послуги, а також кадастрова та технічна документація на ділянки та будівлі.

Якщо розглядається комерційна нерухомість від забудовника, необхідно уважно його проаналізувати. Потрібно детально перевірити надійність забудовника, щоб гроші не були інвестовані в довгобуд чи неякісну споруду.

Коли справа стосується продажу комерційної нерухомості, мимоволі з’являється думка про податок . За законом його платить лише продавець, оскільки він отримує додатковий дохід у результаті успішної угоди.

. За законом його платить лише продавець, оскільки він отримує додатковий дохід у результаті успішної угоди. Для вибору оптимального об’єкту нерухомості його потрібно попередньо оцінити. Технічні характеристики під час здійснення оцінки нерухомості включають у себе місцезнаходження об’єкта, зручна інфраструктура тощо.

Навіть попри всі труднощі та негаразди, з якими стикаються українці сьогодні, купівля комерційних приміщень не втрачає попиту серед інвесторів.

Ще декілька порад від фахівців

Купуючи комерційну нерухомість, майбутній власник часто не має повної інформації щодо різноманітних характеристик об’єкта. Практично кожному продавцю властиво перебільшувати позитивні якості свого товару та не акцентувати увагу на недоліках. Маючи не зовсім достовірну картину про характеристики об’єкта, покупець може мати справу зі значними фінансовими втратами після його придбання.

Щоб купити комерційну нерухомість і не отримати від цього вкладення лише подальші втрати, слід звернутися до кваліфікованих фахівців. Вибравши надійне агентство з нерухомості, ви будете впевнені, що угода буде здійснена з урахуванням юридичної складової та можливих ризиків, а приміщення буде професійно оцінене та вибране.