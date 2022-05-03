З початком повномасштабної жорстокої війни в Україні, Тернопільська обласна бібліотека для дітей змінила графік роботи і працює без вихідних.

А з квітня книгозбірня стала першою у Тернополі в рамках проєкту «ЮНІСЕФ – дитячі точки «Спільно», який реалізовується програмою «Громада для сім’ї» у співпраці з БО «Українська освітня платформа» та Дитячим фондом ООН UNICEF Ukraine. Проєкт має на меті надання доступу до неформальної освіти дітям, які через війну стали вимушеними переселенцями, та дітям з місцевих громад. До участі залучаються діти віком 3 – 10 років.

Першочергово діяльність бібліотеки як дитячого закладу сконцентрована на допомогу вимушеним переселенцям із дітьми, адже напруження, яке торкнулось усіх сфер нашого життя, в жодному разі не повинно відображатися на дітях і їхній вразливій психіці.

Відтак з перших днів війни у бібліотеці запрацював психологічно-консультативний пункт у партнерстві з Мариною Орап – психологинею, докторкою психологічних наук, професоркою, завідувачкою кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

В межах студії раннього розвитку «Від малюка до школяра» бібліотекарі організували для дітей від 1 року рефлексійно-терапевтичний простір, де щодня відбуваються активності: терапевтичні заняття за методикою М. Монтессорі, пісочна анімація, казкотерапія, майстер-класи, перегляди мультфільмів на великому екрані, настільні турніри та рухливі ігри на кінект-майданчику.

Спільно з молодіжною ініціативою «Безпечний простір» щоденно у бібліотеці проводять розвиваючі ігри для дітей 3 – 10 років. Разом з волонтерами робимо усе для того, щоб наші маленькі відвідувачі почувались захищеними, розвивались і навчались, незважаючи на реалії воєнного часу.

Тернопільська обласна бібліотека для дітей є одним із двох майданчиків в області для реалізації Всеукраїнського проєкту «СпівДія заради дітей», ініційованого активістами з різних міст України. Бесіди та розвиваючі ігри про символи нашої держави, виконання гімну, патріотичних пісень, розмови про супергероїв, які захищають нашу країну, відомих митців, письменників – не повний перелік заходів в рамках даного проєкту.

З метою покращення умов перебування внутрішньо переміщених осіб у місті Тернопіль бібліотекарі організували пункт допомоги, де можна безкоштовно скористатися Інтернетом, зарядити мобільні пристрої, зробити ксерокопії документів, почитати журнали, газети, книги, випити гарячого чаю з печивом.

Бібліотека також працює як інформаційний центр з надання контактів «гарячих ліній», оперативної інформації щодо можливості отримати тимчасове житло, гуманітарну допомогу, в тому числі і в безкоштовних магазинах благодійного фонду «Стабілізейшен Суппорт Сервісез», координаторкою якого є відома волонтерка Яна Шкуратова.

За результатами проведеної роботи здійснюється систематичне висвітлення інформації у соціальних мережах, на сайті та в приміщенні бібліотеки.

Під час повітряної тривоги бібліотекарям і волонтерам разом з дітьми часто доводиться переходити в укриття, яке розташоване поруч із нашою книгозбірнею. Там продовжуємо проводити розвиваючі заходи для маленьких тернополян та гостей нашого міста. У зв’язку з цим створено куточок «Буккросинг у сховищі», щоб час перебування в укритті минав швидше і з користю. На книжковому стелажі помістили книги для дорослих і малечі, а також журнали: «Зростаємо разом», «Колосок», «Ангеляткова наука», «Діти Непорочної» тощо.

Ось так, об’єднавши зусилля, з вірою і надією у серцях рухаємося до перемоги.

Надія ЧАЙКІВСЬКА,

заступниця директора

Тернопільської обласної бібліотеки для дітей