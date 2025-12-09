Культовий фільм «20 днів у Маріуполі» – у Тернополі!

Освітній артпростір «ЛІРА» та «Кіноклуб на вулиці Зеленій» запрошують на перегляд та обговорення документальної кінострічки «20 днів у Маріуполі» режисера та оператора Мстислава Чернова, який у 2024 році став першим в історії українським фільмом та був відзначеним премією «Оскар» у номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм».

Фільм «20 днів у Маріуполі» здобув більш ніж 20 нагород на міжнародних фестивалях!

Модератор обговорення: Олександр Степаненко – правозахисник, громадський діяч, офіційний представник у Тернопільській області Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Коли: 10 грудня 2025 року у Міжнародний день прав людини.

Час: 16.00.

Адреса: Тернопіль, вулиця Замкова, 7

Вхід вільний! Довідки: 0 (67) 860-88-76

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/EeZM31T3CtQfK71U8