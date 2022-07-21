У травні тернополяни почали отримувати побутовий газ у свої квартири та будинки від іншого постачальника. Ним стала компанія «Нафтогаз Україна». Тож платити тепер доведеться їм. Укладати додаткові договори не потрібно, адже перехід відбувся автоматично.

З 1 травня 2022 року до реєстру Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» підключені 8,8 млн українських домогосподарств.

Як отримати номер особового рахунку?

У нового постачальника газу абоненти мають інший номер особового рахунку. Його можна дізнатися кількома способами:

на сторінці сайту gas.ua обрати розділ «Дізнатися номер рахунку»;

у чатах GASUA у у Viber, Telegram та Facebook;

на платіжках Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» ;

за телефонами контакт-центру (066) 300-2-888; (098) 300-2-888; (093) 300-2-888.

Для ідентифікації потрібно ввести EIC-код. Це персональний газовий номер об’єкта газопостачання, який складається з 16 символів (латинських літер та цифр). Наприклад, 56XM19A205987456. Його можна знайти в особистому кабінеті, контакт-центрі вашого облгазу або в рахунку за розподіл чи постачання газу. Також ви можете з’ясувати EIC-код у колишнього постачальника або в облгазі.

Кому сплачувати рахунки за спожитий газ?

1 травня 2022 року понад 8,8 млн українських домогосподарств отримували газ від Нафтогазу. Саме тому, рахунки за спожитий газ у попередньому періоді мають бути оплачені до ГК «Нафтогаз України».

Як ви отримаєте рахунок за спожитий газ у травні?

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

на електронну пошту (e-mail);

Укрпоштою після 25-го числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

Як заплатити за газ?

Онлайн:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

через сайти та мобільні додатки банків;

за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Офлайн:

через платіжні термінали самообслуговування;

у будь-якому відділенні банку;

через відділення Укрпошти або Нової пошти.

Як перевірити стан рахунку? (скільки необхідно сплатити / звірка)

Можна зайти в особистий кабінет my.gas.ua або скористатися чат-ботами GASUA у «Вайбері» або «Телеграмі» і сформувати довідку про стан рахунку. Це можна зробити в розділі «Послуги онлайн» (опція «Документи»). У кого немає можливості користуватися інтернетом, можна зателефонувати до контакт-центру компанії.

Як повернути переплату попередньому постачальнику

Власник особового рахунку (домогосподарства) повинен звернутися до старого постачальника із заявою про повернення надмірно сплаченої суми та додати пакет документів:

Квитанція про здійснення оплати;

Банківські реквізити власника особового рахунку (для ПОН клієнтів – банківські реквізити платника), в форматі IBAN, що здійснював оплату, на які буде здійснено перерахування коштів;

Копія ідентифікаційного коду;

Копія 1 та 2 сторінок паспорта.

Усі копії документів мають бути засвідчені споживачем, а саме містити напис «Згідно з оригіналом», дату і підпис. Документи можна віднести особисто або надіслати поштою, у тому числі – на електронну скриньку постачальника. Гроші повинні повернути протягом 14 календарних днів, але в умовах воєнного стану цей період може бути більшим.

Куди здійснювати передачу показань газового лічильника?

Передавати показання і надалі необхідно вашому оператору облгазу у період з 1 по 5 число кожного місяця.

Хто такий оператор облгазу?

Оператори газорозподільної мережі (облгази) – це державні компанії, що здійснюють доставку газу споживачу. Обов’язки облгазу – підключення / відключення блакитного палива, забезпечення якості та тиску газу, реагування на аварійні виклики, усунення аварій та отримання показань лічильників. За надання цих послуг Ви отримуєте окремий рахунок та сплачує його.

Передати показання вашому оператору облгазу можна одним із способів:

на сайті або в чат-боті вашого облгазу

зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу

Згідно із законодавством України, компанія не має права отримувати показання щодо споживання газу від споживача. Ця функція покладена на операторів ГРМ (облгази). Саме тому ви будете отримувати дві платіжки за газ:

1) за доставку / розподіл газу (від оператора)

2) за спожитий газ (від постачальника – ГК «Нафтогаз України»).

ГК «Нафтогаз України» – компанія-постачальник природного газу, якій ви оплачуєте фактично спожитий об’єм газу. Тому дуже важливо вчасно та правильно передавали показання вашому оператору ГРМ, щоб компанія могла зробити коректні нарахування у вашій платіжці.