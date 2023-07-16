Кричали “слава путіну”: у Польщі напали на тернополянку з трьома дітьми

Про це повідомляє польське видання Nowa Trybuna Opolska, пише УНН.
Повідомляється, що образили українку, яка вийшла з автобуса з дітьми в Ополе, жінка та чоловік років 25-27. Вони, як вказано, були п’яні та агресивні.
Жертвою агресії, як зазначається, стала 45-річна Надія, родом із Тернополя. Жінка добре знає Ополе, бо вже 20 років приїжджає сюди працювати прибиральницею. Вона перебувала у Польщі зі своїми трьома дітьми у віці 8, 10 та 13 років, які приїхали відвідати свою матір під час канікул, пише видання.
Коли українка з дітьми стояла автобусною зупинкою, жінка та чоловік почули, що мати розмовляє з дітьми українською мовою. Вони почали ображати її.
Зазначається, що вони обидва були агресивні та перегородили шлях матері та дітям, щоб ті не змогли повернутися додому. Якоїсь миті вони відштовхнули 45-річну українку, а потім пішли до магазину за горілкою, зазначає видання.
У результаті українка викликала поліцію і разом із дітьми на зупинці чекала на правоохоронців. Тим часом вони повернулися. Хлопець помахав пляшкою перед їхнім обличчям та сказав вийти з автобусної зупинки. Він кричав «Слава путіну» та вигукував інші образи і показав середній палець, перш ніж сісти в автобус.
Про інцидент уже повідомили у прокуратуру. Наразі їх розшукує поліція – їм загрожує до 3 років позбавлення волі.