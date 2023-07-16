Кричали “слава путіну”: у Польщі напали на тернополянку з трьома дітьми

У Польщі п’яні жінка та чоловік напали на українку із трьома дітьми. Чоловік також кричав «Слава путіну».

Про це повідомляє польське видання Nowa Trybuna Opolska, пише УНН.

Повідомляється, що образили українку, яка вийшла з автобуса з дітьми в Ополе, жінка та чоловік років 25-27. Вони, як вказано, були п’яні та агресивні.

Жертвою агресії, як зазначається, стала 45-річна Надія, родом із Тернополя. Жінка добре знає Ополе, бо вже 20 років приїжджає сюди працювати прибиральницею. Вона перебувала у Польщі зі своїми трьома дітьми у віці 8, 10 та 13 років, які приїхали відвідати свою матір під час канікул, пише видання.

Коли українка з дітьми стояла автобусною зупинкою, жінка та чоловік почули, що мати розмовляє з дітьми українською мовою. Вони почали ображати її.

Зазначається, що вони обидва були агресивні та перегородили шлях матері та дітям, щоб ті не змогли повернутися додому. Якоїсь миті вони відштовхнули 45-річну українку, а потім пішли до магазину за горілкою, зазначає видання.

У результаті українка викликала поліцію і разом із дітьми на зупинці чекала на правоохоронців. Тим часом вони повернулися. Хлопець помахав пляшкою перед їхнім обличчям та сказав вийти з автобусної зупинки. Він кричав «Слава путіну» та вигукував інші образи і показав середній палець, перш ніж сісти в автобус.

Про інцидент уже повідомили у прокуратуру. Наразі їх розшукує поліція – їм загрожує до 3 років позбавлення волі.