На екскурсію до обласного краєзнавчого музею днями завітали старшокласники Тернопільської ЗОШ №23. Найперше оглянули експозицію, приурочену 150-літтю від дня народження видатної Соломії Крушельницької.
Екскурсію для допитливих розпочала волонтерка, меценатка, депутат Тернопільської міської ради від ВО «Свобода» Мар’яна Головко. Саме вона й була її ініціаторкою.
Розпочала з розмову про те, а хто що взагалі знає про Соломію Крушельницьку? Зав’язався діалог. Відтак – поділилася фактами, котрі, певна, мають зачепити кожного, спровокувати копнути ще глибше, заінтригувати й змусити ще більше дізнатися про життя й творчість видатної землячки.
«Задум спрацював. Оченята загорілися. Школярі зізналися, що й не думали, що оперна діва була наскільки сучасною, неординарною, крутою, – зізнається Мар’яна Головко. – Приміром, їм цікаво було почути, що Соломія – перша українка, котра сіла за кермо авто, і вправно водила його. Що українка диктувала моду італійкам, вільно володіла вісьмома мовами й не побоялася для російського царя співати рідною їй українською».
«Крута в нас була прабабуся», – жартували між собою учні й зі задоволенням прямували за професійним екскурсоводом, оглядаючи експонати.
А оглядати було що. Такої багатої, як у краєзнавчому, виставки – годі й пошукати. Досвідчені екскурсоводи вміють настільки захопити, що й часу не відчуваєш.
Школярі з неохотою залишали стіни музею, що осучаснився, переформатувався, став ближчим до відвідувачів. Обіцялися прийти ще. Бо ж ще стільки не побачили.
«Щиро вдячна працівникам музею за їхню титанічну працю та високу професійність, – наголошує Мар’яна Головка. – Вони живуть своєю роботою, а отже – оживає музей, дихає та вабить людей. Особливо гостей із тимчасово окупованих територій, для яких обласний центр став другою домівкою. У цих залах вони відкривають для себе історію Тернопілля й постаті, що творили її та вражали й вражають світ».