На екскурсію до обласного краєзнавчого музею днями завітали старшокласники Тернопільської ЗОШ №23. Найперше оглянули експозицію, приурочену 150-літтю від дня народження видатної Соломії Крушельницької.

Екскурсію для допитливих розпочала волонтерка, меценатка, депутат Тернопільської міської ради від ВО «Свобода» Мар’яна Головко. Саме вона й була її ініціаторкою.

Розпочала з розмову про те, а хто що взагалі знає про Соломію Крушельницьку? Зав’язався діалог. Відтак – поділилася фактами, котрі, певна, мають зачепити кожного, спровокувати копнути ще глибше, заінтригувати й змусити ще більше дізнатися про життя й творчість видатної землячки.

«Задум спрацював. Оченята загорілися. Школярі зізналися, що й не думали, що оперна діва була наскільки сучасною, неординарною, крутою, – зізнається Мар’яна Головко. – Приміром, їм цікаво було почути, що Соломія – перша українка, котра сіла за кермо авто, і вправно водила його. Що українка диктувала моду італійкам, вільно володіла вісьмома мовами й не побоялася для російського царя співати рідною їй українською».

«Крута в нас була прабабуся», – жартували між собою учні й зі задоволенням прямували за професійним екскурсоводом, оглядаючи експонати.

А оглядати було що. Такої багатої, як у краєзнавчому, виставки – годі й пошукати. Досвідчені екскурсоводи вміють настільки захопити, що й часу не відчуваєш.

Школярі з неохотою залишали стіни музею, що осучаснився, переформатувався, став ближчим до відвідувачів. Обіцялися прийти ще. Бо ж ще стільки не побачили.