Цими днями у Кременці відбулося представлення голови Кременецької районної організації ВО «Батьківщина» Миколи Сліпченка та команди Юлії Тимошенко у теперішньому Кременецькому районі.



У зв’язку з адміністративно-територіальною реформою в Україні та утворенням нових районів, триває перереєстрація партійних осередків. Кременецька районна організація ВО «Батьківщина» першою в нашому краї пройшла всі необхідні юридичні процедури, тому в північній Пальмірі Тернопільщини відбулися перші збори.

На початку зустрічі присутні молитвою вшанували пам’ять загиблих героїв Крут та Небесної Сотні.

Голова обласної організації ВО «Батьківщина» Степан Горуц представив партійцям нового керівника. «Пан Микола – знана і авторитетна людина, досвідчений політик, підприємець, волонтер і патріот України. Я впевнений, що під його керівництвом наша Кременецька районна команда, як і осередки у громадах району, досягнуть вагомих успіхів».

Микола Сліпченко розповів однопартійцям про себе, проаналізував поточну ситуацію та окреслив плани.

Під час зустрічі авторитетні «батьківщинівці», які стояли біля витоків партії і продовжують розвивати її, зокрема, Руслана Кушнір із Лановець, Олександр Макаревич із Шумська, Світлана Бовтун, Світлана Федишина, Лілія Чечуріна, Анатолій Аврамишин із Кременця та інші ставили запитання новому керівнику, обговорили актуальні суспільно-політичні та економічні проблеми.

Довідка

Сліпченко Микола Вікторович, громадянин України, народився 18 грудня 1977 року, в с.Товсте, Гусятинського району, Тернопільської області.

Освіта вища.

У 1998 році закінчив з відзнакою Тернопільську академію народного господарства та здобув повну вищу економічну освіту.

Із 1998 по 2001 р. навчався у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

У 2002 році закінчив аспірантуру Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Економічна теорія та історія економічної думки». Опубліковав ряд наукових статтей щодо розв’язання економічних проблем регіону та банківської сфери.

Трудова діяльність:

Із 1996 по 1998 рік працював у Спільному медико-технічному підприємстві «МТЦ» Лтд менеджером.

1998 – 1999 роки працював менеджером у ТОВ «Адоніс Лтд».

Із 2002 р. по сьогодні – директор ТОВ «Дентал депо».

Із січня 2016 року член партії ВО «Батьківщина». Був кандидатом у депутати до Тернопільської міської ради від ВО «Батьківщина» на виборах до місцевих рад у жовтні 2015 року. Брав активну участь у роботі ініціативних груп щодо реформування медичної практики та регламентування імпорту товарів медичного призначення. З грудня 2015 року – Президент громадської спілки «Всеукраїнська асоціація імпортерів та виробників стоматологічної продукції». Активно співпрацює з благодійним фондом «Санація» по забезпеченню стоматологічної санації мобілізованих воїнів на полігонах України. Співзасновник суспільної ініціативи «Батьківська платформа».

Виховує з дружиною двох дітей.