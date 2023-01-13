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Кременецькі спортсмени у складі збірної України

13.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Спорт, Спорт

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Двоборці з Кременця Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець та Віталій Гребенюк – у складі збірної України на Всесвітній зимовій універсіаді у США.

11 січня американське місто Лейк-Плесід прийняло 2500 учасників із 50 країн світу, які представляють 600 університетів. Студентська збірна України представлена 61 спортсменом. Українці змагатимуться за медалі у 8 видах спорту – біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні гонки, сноуборд, фігурне катання на ковзанах, хокей із шайбою, шорт-трек. Триватимуть змагання до 22 січня.

На Всесвітній зимовій Універсіаді у лижному двоборстві Україну у складі нашої збірної представляють спортсмени з Кременця Дмитро Мазурчук (на фото), Олександр Шумбарець та Віталій Гребенюк.

Автор: Роман Васильович

Мітки: кременецькі спортсмени

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