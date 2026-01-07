Кременецькі санкарі готуються взяти участь в Олімпіаді-2026

Кременецькі санкарі Андрій Мандзій, Юліанна Туницька, Ігор Гой і Максим Панчук у складі збірної України з санного спорту готуються до Олімпіади-2026.

Одномісні сани: Антон Дукач, Андрій Мандзій, Олена Стецків, Юліанна Туницька, Олександра Мох.

Двомісні сани: Ігор Гой/Назарій Качмар, Максим Панчук/Андрій Муц, Даниїл Марціновський/Богдан Бабура, Юліанна Туницька/Олена Смага.

Для 37-річного лідера команди Андрія Мандзія Ігри в Італії стануть вже четвертими в кар’єрі.

Олімпійські змагання з санного спорту проходитимуть з 7 по 12 лютого. Україна поки немає нагород в цьому виді програми. На попередній Олімпіаді в Пекіні найкращий результат серед представників збірної України показала Юліанна Туницька, яка фінішувала на 21-му місці.

Після латвійської Сігулди, де з 1 до 5 січня 2026 р. відбувся етап розіграшу Кубка світу, вже 6 січня збірна України стартувала на етапі Кубка світу в Німеччині, де згодом відбудеться ще два етапи Кубка світу й чемпіонат Европи. Відтак саме після цього визначиться остаточний склад олімпійської збірної з санного спорту, що вирушить до Кортіни-д’Ампеццо, де відбудуться змагання з санного спорту за програмою XXV зимових Олімпійських Ігор (6–22 лютого 2026 р., Італія).