Кредити для дітей загиблих захисників і захисниць для здобуття освіти

Так, відтепер для цього необхідно подати лише копію посвідчення члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України або документ, що підтверджує зникнення безвісти одного з батьків/рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим).
Крім цього, змінами уточнюється, що копія посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України може надаватися у формі електронної копії електронного посвідчення ветерана, сформованої на порталі «Дія», зокрема з використанням мобільного додатка.
Детальніше про це в Постанові уряду від 4 лютого 2023 року № 100.