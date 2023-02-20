Кредити для дітей загиблих захисників і захисниць для здобуття освіти

Для дітей загиблих (зниклих безвісти), померлих захисників і захисниць, які мають право на пільгове кредитування для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти, скоротили перелік документів, необхідний для укладення відповідного договору із закладом освіти.

Так, відтепер для цього необхідно подати лише копію посвідчення члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України або документ, що підтверджує зникнення безвісти одного з батьків/рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим).

Крім цього, змінами уточнюється, що копія посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України може надаватися у формі електронної копії електронного посвідчення ветерана, сформованої на порталі «Дія», зокрема з використанням мобільного додатка.

Детальніше про це в Постанові уряду від 4 лютого 2023 року № 100.