Креативні підприємці Тернопільщини можуть подати заявку на гранти у рамках програми «Теплиця ідей»

Креативні підприємці Тернопільщини можуть подати заявку на гранти у рамках програми «Теплиця ідей» від Мінекономіки та проєкту UCORD.

Стартував прийом заявок на гранти за програмою «Теплиця ідей» для креативних підприємців-початківців, які працюють у Тернопільській області.

Проєкт реалізує Швейцарсько-український проєкт «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Які сектори бізнесу можуть брати участь?

Візуальне мистецтво: живопис, скульптура, фотографія та інші форми візуального мистецтва;

виконавське мистецтво: музика, танець, театр, перформанс тощо;

кіно та медіа: відеовиробництво, цифрові медіа, подкасти, блоги, канали, портали;

відеоігри та анімація;

дизайн: графічний дизайн, дизайн продуктів, інтер’єрів, дизайн одягу та суміжні галузі;

традиційна культура та ремесла: включаючи такі ремесла, як гончарство, ткацтво, обробка дерева та ювелірні вироби тощо;

література та видавнича справа;

архітектура та урбаністика;

культурні та креативні простори: музеї, галереї, хаби та інші;

культурна освіта: неформальні освітні програми, що сприяють згуртованості та просвітництву громади через мистецтво та культуру;

культура та цифровізація: зусилля та ініціативи з цифровізації, пов’язані з культурою та мистецтвом;

реклама та маркетинг.

Хто може подати заявку?

Фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Програма орієнтована на мікропідприємства на ранній стадії розвитку у сфері культурних та креативних індустрій, а також на фізичних осіб, які мають креативні бізнес-ідеї й готові офіційно зареєструвати свій бізнес.

Яким буде фінансування?

Сума гранту залежатиме від дати реєстрації ФОП чи підприємства:

для підприємств, що провадять діяльність менш як рік, або фізичних осіб, які мають ідею та готові зареєструвати підприємство до підписання контракту – від 200 000 до 250 000 грн;

для підприємств, що провадять діяльність понад рік – від 300 000 до 500 000 грн.

Гранти покриватимуть 80–90% витрат проєкту та потребують власного внеску заявника не менше ніж 10-20%.

Що покриє грант?

Розробку продукту, брендинг і дизайн, дослідження ринку, реєстрацію інтелектуальної власності, участь у ярмарках або інноваційних подіях тощо.

Як подати заявку?

Заповнити форму заявки українською мовою можна на порталі «Зроблено в Україні» за посиланням: https://madeinukraine.gov.ua/profile

Заявки приймаються до 16 листопада 2025 року, 23:59 за київським часом.

Оголошення переможців відбудеться у січні 2026 року.

Більше інформації про програму можна дізнатися на сайті проєкту UCORD та в посібнику для заявників. Консультацію з приводу участі можна отримати у фахівців Тернопільської агенції регіонального розвитку та в офісах Зроблено в Україні.

Також можна долучитися до інформаційної онлайн-сесії, 29 жовтня 2025 року о 16:00 на YouTube-каналі проєкту UCORD. Запитання можна надсилати заздалегідь на електронну пошту ucord@niras.se з поміткою у темі листа «Запитання щодо грантового конкурсу «Теплиця ідей», або ж зазначити у коментарях під час трансляції.

Грантова програма «Теплиця ідей» реалізується за підтримки Швейцарії у межах Швейцарсько-українського проєкту «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD, що втілюється компанією NIRAS Sweden AB.