Креативні підприємці Тернопільщини можуть подати заявку на гранти у рамках програми «Теплиця ідей» від Мінекономіки та проєкту UCORD.
Стартував прийом заявок на гранти за програмою «Теплиця ідей» для креативних підприємців-початківців, які працюють у Тернопільській області.
Проєкт реалізує Швейцарсько-український проєкт «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Програма орієнтована на мікропідприємства на ранній стадії розвитку у сфері культурних та креативних індустрій, а також на фізичних осіб, які мають креативні бізнес-ідеї й готові офіційно зареєструвати свій бізнес.
Сума гранту залежатиме від дати реєстрації ФОП чи підприємства:
Гранти покриватимуть 80–90% витрат проєкту та потребують власного внеску заявника не менше ніж 10-20%.
Розробку продукту, брендинг і дизайн, дослідження ринку, реєстрацію інтелектуальної власності, участь у ярмарках або інноваційних подіях тощо.
Як подати заявку?
Заповнити форму заявки українською мовою можна на порталі «Зроблено в Україні» за посиланням: https://madeinukraine.gov.ua/profile
Заявки приймаються до 16 листопада 2025 року, 23:59 за київським часом.
Оголошення переможців відбудеться у січні 2026 року.
Більше інформації про програму можна дізнатися на сайті проєкту UCORD та в посібнику для заявників. Консультацію з приводу участі можна отримати у фахівців Тернопільської агенції регіонального розвитку та в офісах Зроблено в Україні.
Також можна долучитися до інформаційної онлайн-сесії, 29 жовтня 2025 року о 16:00 на YouTube-каналі проєкту UCORD. Запитання можна надсилати заздалегідь на електронну пошту ucord@niras.se з поміткою у темі листа «Запитання щодо грантового конкурсу «Теплиця ідей», або ж зазначити у коментарях під час трансляції.
Грантова програма «Теплиця ідей» реалізується за підтримки Швейцарії у межах Швейцарсько-українського проєкту «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD, що втілюється компанією NIRAS Sweden AB.