«Креатор-Буд» здобув дві нагороди на головній будівельній премії України

Компанія Креатор-Буд отримала дві відзнаки на церемонії Ukrainian Building Awards 2025, яка відбулася 18 грудня у Києві.

Нагородження пройшло в готелі Hyatt Regency Kyiv та зібрало провідних гравців будівельного і девелоперського ринку країни. Ukrainian Building Awards вважають найбільшою галузевою подією, яка щороку визначає лідерів і тренди у сфері будівництва.

За підсумками 2025 року «Креатор-Буд» отримав дві нагороди у номінаціях «Надійний девелопер» та «Лідер прогресивних рішень у девелопменті».

Голова ради директорів компанії Ігор Гуда зазначив, що завершити рік на Ukrainian Building Awards для команди було особливо важливо.

За його словами, цей рік став насиченим і непростим, а отримані нагороди є підтвердженням того, що робота компанії та її проєкти були помічені професійною спільнотою. Він подякував команді, партнерам і всім, хто долучався до реалізації проєктів упродовж року, наголосивши, що саме спільна робота дала можливість досягти такого результату.

Ігор Гуда також підкреслив, що церемонія стала гарною нагодою поспілкуватися з колегами у сфері девелопменту, архітектури та будівництва, а атмосфера події стала яскравим завершенням року для всієї галузі.

У компанії зазначають, що здобуті відзнаки є стимулом і надалі реалізовувати масштабні проєкти та впроваджувати сучасні рішення у девелопменті.