15.11.2025 16:57

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Креатор-Буд став генпартнером RECOVERY CONSTRUCTION FORUM 4.0 у Варшаві

15.11.2025

Галина Кіт

32

Тернопільщина, Новини, Теми, Події

Поширити:

13 листопада будівельна компанія «Креатор-Буд» виступила генеральним партнером міжнародного форуму RECOVERY CONSTRUCTION FORUM 4.0, що пройшов у Варшаві в межах виставки REBUILD UKRAINE.

Про це повідомив Голова ради директорів “Креатор-Буд” Ігор Гуда.

На заході обговорювали:

  • державні інструменти підтримки будівельної галузі;
  • залучення міжнародного фінансування;
  • прозорість реалізації проєктів;
  • сучасну житлову політику;
  • нові підходи до планування ЖК.

«Радий бути частиною таких ініціатив. У «Креатор-Буд» ми постійно шукаємо шляхи, щоб нові житлові проєкти були ще більш сучасними, комфортними та доступними», напсиав Ігор Гуда.

Компанія продовжує активну участь у професійних платформах для обміну досвідом та впровадження інновацій у відбудову України.

 

Теги: Будівельна компанія “Креатор-Буд”, Ігор Буда

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах