Креатор-Буд став генпартнером RECOVERY CONSTRUCTION FORUM 4.0 у Варшаві

13 листопада будівельна компанія «Креатор-Буд» виступила генеральним партнером міжнародного форуму RECOVERY CONSTRUCTION FORUM 4.0, що пройшов у Варшаві в межах виставки REBUILD UKRAINE.
Про це повідомив Голова ради директорів “Креатор-Буд” Ігор Гуда.
На заході обговорювали:
«Радий бути частиною таких ініціатив. У «Креатор-Буд» ми постійно шукаємо шляхи, щоб нові житлові проєкти були ще більш сучасними, комфортними та доступними», напсиав Ігор Гуда.
Компанія продовжує активну участь у професійних платформах для обміну досвідом та впровадження інновацій у відбудову України.