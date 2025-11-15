Креатор-Буд став генпартнером RECOVERY CONSTRUCTION FORUM 4.0 у Варшаві

13 листопада будівельна компанія «Креатор-Буд» виступила генеральним партнером міжнародного форуму RECOVERY CONSTRUCTION FORUM 4.0, що пройшов у Варшаві в межах виставки REBUILD UKRAINE.

Про це повідомив Голова ради директорів “Креатор-Буд” Ігор Гуда.

На заході обговорювали:

державні інструменти підтримки будівельної галузі;

залучення міжнародного фінансування;

прозорість реалізації проєктів;

сучасну житлову політику;

нові підходи до планування ЖК.

«Радий бути частиною таких ініціатив. У «Креатор-Буд» ми постійно шукаємо шляхи, щоб нові житлові проєкти були ще більш сучасними, комфортними та доступними», напсиав Ігор Гуда.

Компанія продовжує активну участь у професійних платформах для обміну досвідом та впровадження інновацій у відбудову України.