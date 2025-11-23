23.11.2025 17:54

«Креатор-буд» на Українському будівельному конгресі: як змінюються очікування покупців і що буде в нових ЖК

23.11.2025

Галина Кіт

Тернопільщина, Новини, Економіка

Засновник компанії «Креатор-буд» Ігор Гуда виступив на панельній дискусії «Еволюція девелопера: я, ти, суспільство» в межах Українського будівельного конгресу, що відбувся у КВЦ «Парковий».

Під час виступу він розповів, як трансформуються запити сучасних покупців і як девелопери мають будувати житло, у якому справді захочеться жити.

«Ринок нерухомості змінюється, і «Креатор-буд» не стоїть на місці. У своїх проєктах ми поєднуємо енергонезалежність, безпеку, зелені зони, дитячі та спортивні майданчики, простори для відпочинку – усе для зручного життя поруч із домом», – наголосили в компанії.

«Креатор-буд» працює на ринку майже 20 років і вже здав понад 600 тис. м² житла. Компанія продовжує розвиватися разом із ринком і суспільством, адаптуючи нові проєкти до актуальних потреб українців.

