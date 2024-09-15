До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа викрала прапор, встановлений на фасаді приватної клініки на вулиці Острозького. Момент вчинення злочину зафіксувала камера відеоспостереження.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 39-річний тернополянин, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Фігурант зізнався, що викрав прапор, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські склали на правопорушника протокол за ч. 1 ст. 51 (дрібне викрадення чужого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин, або адміністративний арешт на строк до п’яти діб, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.