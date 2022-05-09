Чи будуть кадрові рішення покаже час, а зараз вже створено нову антикорупційну програму на підприємстві. Ще в кінці квітня поточного року КП “Тернопільводоканал” розробили та впровадили нову антикорупційну програму на підприємстві.
У об’єкті господарювання затіяли серйозну боротьбу з корупцією. Що з цього вийде зможемо побачити вже найближчим часом, а поки що слідкуємо за новинами на підприємстві та ознайомлюємось із самою програмою, яка, до слова, викладена у вільному доступі на сторінці КП в мережі.