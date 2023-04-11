Про це повідомляє “Терміново”.
До редакції звернулись мешканці Москалівки та сусідніх сіл з проханням розголосу ситуації, яка склалася. 37-річний мешканець села залякує, кидається на односельців. Чимало випадків, коли постраждали люди. Декілька років тому також від Віктора (так звати тирана) “дісталося” і старості села Віктору Яремчуку.
У Віктора є мама та вітчим. Як розповідають редакції односельці (вони забажали залишатися анонімними), усі троє зловживають алкогольними напоями.
Днями він ледве не зарізав свого вітчима – п’яна суперечка переросла у бійку, а потім Віктор витягнув розкладного ножа і наніс йому ножові поранення. У чоловіка була кровотеча, різко впав тиск – довелось викликати швидку. 56-річного постраждалого забрали до лікарні з колото-різаними травмами.
Місцеві кажуть, що на виклик приїхала лановецька поліція, і, одягнувши на Віктора кайданки, забрали його до відділку. Проте наступного дня він уже вільно розгулював селом.
Люди живуть у страху, постійно боячись за своє життя. Також бояться відпускати дітей гуляти на вулицю. Тому хочуть знати, чому на цього чоловіка не можуть “знайти управу”.
“В нас там живе родичка старенька, лячно за неї. Бо він йде дорогою, і може кинутись. Маму також свою завжди б’є, вона ходить “синя”, – каже пані Марія (ім’я змінене, – ред.).
А що кажуть у поліції?
За коментарем з цього приводу ми звернулись до пресслужби Головного управління Національної поліції Тернопільщини.
Її керівник каже, що Віктор дійсно виглядає як людина, яка має певні психічні проблеми, але документально це не підтверджено.
За частиною 1 статті 122 ККУ (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), яку йому інкримінують, не передбачена запобіжна міра взяття під варту.
Тому поліцейські планують призначити психіатричну експертизу, щоб його визнали хворим і могли направити на лікування.
Насправді такі випадки в Україні непоодинокі. За законом психічнохвору людину госпіталізувати можуть лише за її згоди.
Якщо хворий згоди не дає, то для госпіталізації треба надати докази (бажано письмові – від поліції та родичів).
Щодо родичів, то вони зловживають алкоголем, і думати про безпеку власну і односельців точно не бажають. У такому випадку суд, опираючись на дані правоохоронних органів і заяви постраждалих осіб, має винести рішення про примусове лікування.
Процедура примусової госпіталізації регулюється Законом України “Про психіатричну допомогу” та Положенням про порядок примусової госпіталізації до психіатричних закладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.1999 № 158.
Часто цей процес дуже затягується, а багато таких хворих людей, як Віктор, щодня наражають на небезпеку оточення.
Коментарі
Я хотілаб запитати тих, хто цей закон приймав.я медик і бачила таких хворих, я дивуюсь як хвора людина може дати згоду на лікування в закритому закладі,та ніколи, це маразм,родичі такі самі , іноді такі люди мають інвалідність а родичі живуть за їх пенсію.Цей закон потрібно міняти, бо такі люди постійно будуть тримати в страху все село.Тут є один вихід на даний момент, колективний лист на імя голови громади, прокуратури, дільничого лікаря, дільничого поліції.Тоді може кожен з них підніме дупу і разом зроблять одну справу по захисту своєї безпеки і безпеки всієї громади. Бо коли поговорили ,розійшлися і забули тут не конає, не той випадок.Депутати -сесія і лист в прокуратуру про призначення психіатричної експертизи, бо поліція не взмозі сама це вирішити поки когось не вб’є, лиш тоді заведуть кримінальну справу, але буде пізно, кожен може бути на місці жертви. Прокуратура буде це мати на контролі, тоді психіатричку скоріше назначуть, вона робиться довго, але будете мати надію що його будуть лікувати, час грає проти вас, вони стають ще агресивніші і небезпечні, такі люди не винуваті що мають проблеми, своєчасне лікування може стабілізувати їх стан.Дорогі керівники громади, приймайте рішення, за вами життя і безпека ваших жителів.