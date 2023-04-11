Кожен боїться за власне життя: у селі на Тернопільщині люди живуть в постійному страху

Чоловік з явними психічними проблемами тримає у страху все село, і це стало справжньою проблемою для місцевих жителів. Йдеться про село Москалівка, Лановецької громади, що на Кременеччині.

Про це повідомляє “Терміново”.

До редакції звернулись мешканці Москалівки та сусідніх сіл з проханням розголосу ситуації, яка склалася. 37-річний мешканець села залякує, кидається на односельців. Чимало випадків, коли постраждали люди. Декілька років тому також від Віктора (так звати тирана) “дісталося” і старості села Віктору Яремчуку.

У Віктора є мама та вітчим. Як розповідають редакції односельці (вони забажали залишатися анонімними), усі троє зловживають алкогольними напоями.

Днями він ледве не зарізав свого вітчима – п’яна суперечка переросла у бійку, а потім Віктор витягнув розкладного ножа і наніс йому ножові поранення. У чоловіка була кровотеча, різко впав тиск – довелось викликати швидку. 56-річного постраждалого забрали до лікарні з колото-різаними травмами.

Місцеві кажуть, що на виклик приїхала лановецька поліція, і, одягнувши на Віктора кайданки, забрали його до відділку. Проте наступного дня він уже вільно розгулював селом.

Люди живуть у страху, постійно боячись за своє життя. Також бояться відпускати дітей гуляти на вулицю. Тому хочуть знати, чому на цього чоловіка не можуть “знайти управу”.

“В нас там живе родичка старенька, лячно за неї. Бо він йде дорогою, і може кинутись. Маму також свою завжди б’є, вона ходить “синя”, – каже пані Марія (ім’я змінене, – ред.). А що кажуть у поліції?

За коментарем з цього приводу ми звернулись до пресслужби Головного управління Національної поліції Тернопільщини.

Її керівник каже, що Віктор дійсно виглядає як людина, яка має певні психічні проблеми, але документально це не підтверджено.

За частиною 1 статті 122 ККУ (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), яку йому інкримінують, не передбачена запобіжна міра взяття під варту.

Тому поліцейські планують призначити психіатричну експертизу, щоб його визнали хворим і могли направити на лікування.

Насправді такі випадки в Україні непоодинокі. За законом психічнохвору людину госпіталізувати можуть лише за її згоди.

Якщо хворий згоди не дає, то для госпіталізації треба надати докази (бажано письмові – від поліції та родичів).

Щодо родичів, то вони зловживають алкоголем, і думати про безпеку власну і односельців точно не бажають. У такому випадку суд, опираючись на дані правоохоронних органів і заяви постраждалих осіб, має винести рішення про примусове лікування.

Процедура примусової госпіталізації регулюється Законом України “Про психіатричну допомогу” та Положенням про порядок примусової госпіталізації до психіатричних закладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.1999 № 158.

Часто цей процес дуже затягується, а багато таких хворих людей, як Віктор, щодня наражають на небезпеку оточення.