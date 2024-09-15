Користь води, боротьба з варикозом та інші цікаві поради

Сім цікавих факті з медицини:

1. В 1980 році була виміряна найбільша температура тіла. В Атланті, штат Вашингтон, у жителя Уїллі Джонса, при надходженні в клініку температура тіла становила 46,5 градусів ! Але, на щастя, все обійшлося добре і через 24 дні він був виписаний.

2.А ось в 1994 році, 23 лютого, медики зіткнулися з ще однією аномалією : у 2 річної мешканки Канади, Карлі Козолофскі, температура тіла становила рекордно низький показник : 14,2 градуса. Це сталося в той момент, коли двері будинку випадково закрилася і дитина цілих дві години перебувала на -22 градусному морозі.

3. Ще один факт: зі шлунку 42 річної жінки вилучили 2533 сторонніх предметів. Одних тільки англійських шпильок було виявлено 947 штук. Однак ця жінка мала скарги всього лише на невелику біль в ділянці живота.

4. Предмет, що мав найбільшу вагу, який витягли з людського шлунка – ком з волосся, чия вага становила 2,35 кілограма. Насправді існує хвороба, при якій людина їсть волосся і називається вона тріхофагія.

5. Житель Зімбабве прийняв найбільшу кількість медикаментів. Він вжив 565939 таблеток за 21 рік лікування.

6.Семюелю Девідсону, жителю Великобританії, зробили найбільшу кількість уколів. Мінімум, цей чоловік за все своє життя прийняв 78900 інсулінової ін’єкції.

7. Найдовша зафіксована операція тривала близько 96 годин. Ця операція проводилася з видалення кісти яєчника. До проведення цієї операції вага жінки становив 280 кілограмів, проте після неї вона стала важити 140.

Чим більше важите, тим більше пийте!

Недостатнє надходження в організм води стає причиною виникнення багатьох захворювань. Річ у тому, що клітини нашого тіла вміщують від 60 до 90% води. Найбільш насичені водою клітини мозку та кишкового тракту. Вода використовується організмом для підтримки всіх його функцій. З водою у кожну кліпну надходять поживні речовини і з водою із них вимиваються шлаки. Тому мало пити – собі шкодити.

Щоб дізнатися, скільки води треба випивати на день, скористайтеся формулою: свою вагу у кілограмах поділіть на 20– це й буде ваша щоденна норма(в літрах). Врахуйте, що рідина потрапляє в організм і за рахунок спожитої їжі, і за рахунок метаболічних процесів, отже, в чистому вигляді потрібно споживати десь 5–6 склянок води. Якщо води в організмі достатньо, то сеча майже не має забарвлення. Ознакою нестачі води в організмі є темно-жовтий колір сечі і різкий її запах.

Лікарі радять вранці, як тільки ви встали з ліжка, випити 1–2 склянки води, краще теплої. Перед обідом і вечерею потрібно випивати по 1 склянці води не пізніше, ніж за 20 хв до їди. Після прийому їжі рідину можна пити через годину-півтори. Не слід пити рідину під час їди. Змініть режим споживання води – і ви переконаєтеся, що ваше самопочуття значно поліпшилося.

Чому виникає металевий присмак у роті?

Металевий присмак зазвичай не пов’язаний з серйозними ускладненнями, а його причини можна усунути.

Ось причини, за якими виникає металевий присмак, і поради, як від нього позбутися:

захворювання ясен. Потрібно чистити зуби мінімум двічі на день зубною пастою з фтором, користуватися зубною ниткою або міжзубними щітками, а також не забувати чистити язик. Крім того, треба проходити огляд у стоматолога;

побічний ефект ліків. У цьому випадку не можна припиняти прийом прописаних препаратів без консультації з лікарем;

лікування раку, наприклад хімієтерапія або променева терапія. Спробуйте їсти продукти з сильнішим смаком, такі як імбир, спеції.

Це може перебити металевий присмак;

застуда, інфекції носових пазух і інші проблеми з дихальними шляхами – смак повинен зникнути, як тільки мине захворювання;

нетравлення шлунка – металевий присмак повинен зникнути після лікування;

вагітність – присмак металу зазвичай тимчасовий і проходить сам по собі.

Іноді металевий присмак пов’язаний з проблемами з нюхом, наприклад, він виникає при алергії або носових поліпах. Якщо присмак металу в роті не минає або ви не можете зрозуміти, чому саме він з’являється, потрібно звернутися до терапевта.

Важкість у ногах – один із симптомів небезпечної недуги



Несимпатичні «зірочки» на ногах – перший сигнал розвитку варикозу. Якщо їх проігнорувати, то далі вони будуть лише яскравішими та більшими. Недуга постійно буде розвиватися і доставлятиме чимало клопоту. Варикоз – не вирок, переконують лікарі, але потрібно вчасно звернутися за допомогою.

– Варикоз (дослівно з латинської – «вузол») проявляється збільшенням довжини та форми вен, утворенням патологічних вузлів, – пояснює судинний хірург Олена Якимчук. – Варикозні вени можна виявити одразу: вони мають вигляд набряклих вузлуватих мотузок. Такі судини перестають виконувати свої функції і їх слід негайно лікувати.

Підступність варикозної хвороби в тому, що дуже довго вона залишається лише косметичним дефектом і не завдає людині особливих незручностей, – додає лікар. – Поява відчуття важкості і втоми в ногах, невеликих розширених вен – це перший сигнал про проблеми з венами. А коли ще зявляються набряки, шкіра темніє і стає «лаковою», забої і порізи на ногах довго не заживають, це означає, що організм вичерпав можливості справитися з хворобою самостійно і терміново потрібна допомога фахівця.

Небезпечна варикозна хвороба і своїми ускладненнями. Трофічні виразки виникають через поганий відтік крові і щонайменша травма провокує їх розповзання по всій гомілці. Але це ще не вся біда – у варикозно розширених венах часто утворюються тромби, які у разі їх відриву від стінки судини з потоком крові потрапляють у легеневу артерію. Виникає так звана тромбоемболія. Це вже загроза не тільки здоровю, а й життю. Ось чому з варикозом необхідно боротися на будь-якій стадії, не чекаючи ускладнень.

Основні причини варикозу:

– слабкість стінок вен та їх клапанів;

– надмірна вага. Навіть якщо маса тіла на 10% перевищує нормальну, збільшується ризик розвитку варикозної хвороби;

– тривале перебування стоячи чи сидячи протягом дня. Ось чому варикозну недугу називають хворобою хірургів, продавців і перукарів;

– вагітність: чим більший термін, тим більше зростає тиск у венах майбутньої мами. Саме під час вагітності в багатьох жінок можуть проявитись ознаки варикозного розширення вен;

– високі підбори (вищі ніж 4 см). Красу ніжкам дають тимчасову, але порушують циркуляцію крові у венах, тож їх можна носити не більше трьох годин на добу. Безпечні підбори заввишки до 4 см, широкі в основі;

– генетична схильність. Якщо в близьких родичів були розширені вени, то ризик виникнення варикозу зростає на 70-80%.

– якщо знаєте про спадкову схильність до варикозного розширення вен і бажаєте здоров’я ногам, бережіть їх, не ризикуйте – уникайте вищезазначених причин розвитку захворювання.

Симптоми варикозного розширення вен:

Звісно, розпізнати, чи справді це варикозна хвороба нижніх кінцівок, зможе лише судинний хірург після відповідної діагностики.

Але деякі симптоми повинні спонукати вас звернутись до медиків:

– біль у ногах після тривалого сидіння, ходіння, стояння;

– відчуття важкості у нижніх кінцівках, що посилюється до кінця робочого дня;

– судоми вночі (часто таке трапляється у вагітних; нерідко саме під час вагітності з’являються перші прояви варикозного розширення вен).

– Трапляється, що пацієнт з якимось із цих симптомів іде до нас, але насправді має інші проблеми, приміром, хвороби суглобів, – каже Олена Якимчук. – Після огляду ми порадимо, до якого спеціаліста необхідно звернутись. Гірше, якщо пацієнти самостійно ставлять діагноз і лікують себе. Цього робити не варто – можете лише втратити час і задавнити недугу.

Профілактика зарадить подолати прояви варикозу

Якщо через професію ви увесь день проводите на ногах, не забувайте періодично виконувати кілька нескладних, але дійових вправ:

– станьте навшпиньки і постійте так кілька секунд;

– зміщуйте вагу з п`ятки на пальці, із зовнішнього боку стоп на внутрішню і навпаки (30 разів);

– виконайте 7-10 легких стрибків навшпиньки;

– поставте праву ступню на ліву і підніміть якомога вище ліву, потім праву ногу.

Проблеми зі шлунком може видати кашель

Кашель, охриплість голосу, першіння в горлі — не завжди перші симптоми застуди. Інколи вони вказують на проблеми зі шлунком. Це може бути ларингофарингеальний рефлюкс, закид шлункового соку в стравохід і горло.

– Горло та голосові зв’язки дуже чутливі до шлункового соку. Він викликає пошкодження слизової оболонки й сприяє розвитку запального процесу. Якщо його вчасно не пролікувати, то виникають такі недуги як фарингіт, ларингіт, риносинусит, отит, — пояснює лікар-отоларинголог Юрій Решетуха.

Почасти розвитку ларингофарингеального рефлюксу передує стрес, надлишкова вага, внутрішньочеревний тиск, особливості харчування та вживання певних ліків.