Корисні поради як позбутися куріння

Куріння – те, що викликає залежність і від чого дуже непросто позбутися. Чимало людей докладають значних зусиль, аби назавжди перестати палити цигарки, однак знову і знову повертаються до цієї шкідливої звички. Медики Тернопільського обласного лабораторного центру дали кілька порад, як позбутися куріння повністю.
За словами лікарів, є два методи: раптове, одномоментне припинення куріння і поступове відвикання від тютюну. У першому випадку треба обрати період, не пов’язаний з підвищеним нервовим напруженням: дні відпочинку, подорожей, перебування в лікувальних закладах. Крім того слід пам’ятати, що найважче без цигарок тільки перших дві-три доби. Другий спосіб полягає у послідовному зменшенні денної дози сигарет, що викурюються. Це допоможе уникнути абстиненції і пов’язаних із нею неприємних відчуттів.
«Для того, щоб кинути курити, використовують фізичне лікування. Тобто, використовують замінники нікотину. Також можна вдатися до дієти: їжа, що виводить токсичні речовини з організму, допомагає позбутися від нікотину, що впливає на нервову систему. Чим швидше нікотин виведеться, тим швидше відновиться дефіцит у деяких речовинах. Ще один метод – фізичні вправи. Є спеціальна програма фізичних вправ для контролю дихання й збільшення споживання кисню. Куріння скорочує об’єм легенів і споживання організмом кисню, збільшення якого покращує самопочуття людини. Такі методики, як цигун, тань цзи, йога й основні вправи аеробіки, є найбільш корисними. Дихальні вправи – відновлюють діяльність легень і кровообігу по використанню й насиченню організму киснем вважалися йога і цигун. Можна використати мануальний дренаж лімфи і шиатсу, що сприяє виведенню нікотину з тканин. А ще важлива акупунктура. Вона може носити загальний характер або бути аурикулопунктурою – голковколювання в активні точки вушної раковини», – кажуть лікарі.