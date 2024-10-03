Корисні поради як позбутися куріння

Куріння – те, що викликає залежність і від чого дуже непросто позбутися. Чимало людей докладають значних зусиль, аби назавжди перестати палити цигарки, однак знову і знову повертаються до цієї шкідливої звички. Медики Тернопільського обласного лабораторного центру дали кілька порад, як позбутися куріння повністю.

За словами лікарів, є два методи: раптове, одномоментне припинення куріння і поступове відвикання від тютюну. У першому випадку треба обрати період, не пов’язаний з підвищеним нервовим напруженням: дні відпочинку, подорожей, перебування в лікувальних закладах. Крім того слід пам’ятати, що найважче без цигарок тільки перших дві-три доби. Другий спосіб полягає у послідовному зменшенні денної дози сигарет, що викурюються. Це допоможе уникнути абстиненції і пов’язаних із нею неприємних відчуттів.