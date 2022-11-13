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Коридор з квітів, свічок та прапорів: Тернопільщина прощається з трьома Героями

13.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Війна з рф

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Борщівська громада зустріла тіла трьох загиблих воїнів – Володимира Якимишина, Володимира Тутиніна та Віктора Василевського у неділю, 13 листопада.

Борщів’яни на колінах зустріли тіла загиблих захисників. Їх привезли до рідних сіл, пише “20 хвилин”.

Володимир Якимишин народився 30 грудня 1991 року. Жив у селі Висічка. Був молодшим сержантом та захищав нас від російських окупантів. Під час виконання бойового завдання загинув. Йому було всього 30 років…

Труну з тілом Героя зустріли у Борщеві. На вулиці вийшли десятки людей, щоб віддати останню шану своєму земляку, який віддав своє життя заради нас.

Тіло захисника привезли до рідного дому у селі Висічка.

Близькі та знайомі не можуть повірити, що Володі більше немає з нами…

– Не кожен батько може пишатися таким Сином, Героєм. Царство небесне Тобі, побратиме , сум і біль на душі за Тобою, – пише Петро Крисак.

– Щиро співчуваю родині… Невимовний біль, серце просто розривається…Вічна пам’ять Герою України! – пише Іван Кіцак.

– Неможливо повірити…Серце плаче. Щирі співчуття родині, сім’ї. Герою вічна слава, – пише Яна Замойська.

Володимир Тутинін – уродженець села Турильче. Йому судилося прожити всього 29 років – повідомляють у Скала–Подільській селищній раді.

З початком рашистської агресії, Володимир, вірний воїнській присязі, став на захист української землі. Був кулеметником стрілецького взводу стрілецької роти однієї з військових частин. Він загинув у ході виконання бойового завдання під час ворожого стрілецького вогню у районі Бахмута. У нього залишилися дружина, дві донечки та батьки.

На зображенні може бути: 5 людей, люди стоять, пам’ятник та на відкритому повітрі

На зображенні може бути: 4 людини, люди стоять та на відкритому повітрі

Звершення чину поховання  загиблого  воїна-патріота, Володимира Тутиніна відбудеться 14 листопада об 13.30 год. у селі Турильче.

Віктор Василевський родом з села Слобідка Чортківського району. Він народився 28 червня 1978 року. Під час виконання бойового завдання у Луганській області із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії росії проти України Герой загинув.

Панахида за воїном відбудеться сьогодні, 13 листопада, в с. Слобідка о 17:00 годині.

На зображенні може бути: 17 людей, люди стоять та на відкритому повітрі

На зображенні може бути: 8 людей, дитина, люди стоять та на відкритому повітрі

На зображенні може бути: 13 людей, люди стоять, дорога та вулиця

На зображенні може бути: 3 людини, люди стоять та на відкритому повітрі

На зображенні може бути: 13 людей, люди стоять та вулицяНа зображенні може бути: 3 людини та вулиця

В Борщівській міській громаді оголошено триденну жалобу з 12 листопада по 14 листопада.

Автор: Роман Васильович

Мітки: полеглі герої, загиблі солдати, Борщівська громада

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