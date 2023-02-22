Короткий візит Байдена з довготривалою перспективою

Respect, esteem, appreciation, regard, deference, homage – не така вже бідна англійська мова на синоніми поняття, що перекладаються на українську як “повага”. І всіх їх вкупі хочетьтсянині висловити на адресу президента США Джозефа Робінетта Байдена-молодшого, який здійснив у понеділок несподіваний, напевно, для всього світу 6-годинний візит до Києва.

Всупереч передбаченням аналітиків і, вірогідно, категоричним запереченням власної Secret Service, 80-річний US president довів своїм симпатикам і, ще більше, недоброзичливцям, що у віці, в якому переважна більшість з тих, котрі до нього доживають, воліють куняти в кріслі-качалці з улюбленим котиком на колінах, здатен на сміливі й навіть ризиковані вчинки. Справді, поїздка лідера США на територію, над якою ВПС США не контролюють повітряний простір – річ безпрецедентна.

Повітряна тривога під час його бліц-візиту до Києва була зовсім не постановочною, а прогулянка Михайлівським майданом в супроводі Володимира Зеленського – цілком реальною. Адже міг зустрітися з українським колегою у Варшаві, куди офіційно збирався, чи, принаймні, у Львові, та все ж вирішив (в тому числі, можливо, щоб спричинити зубний скрегіт у Москві) приїхати таки в столицю України. Саме в день пам’яті полеглих на Майдані в 2014 р. І за декілька днів до сумної річниці початку російської агресії проти України.

Українці, звісно, не були б українцями, якби й тут не залишилися вірними своєму почуттю гумору й не виклали в соцмережах численні жартівливі (але в рамках пристойності) колажі й коментарі з приводу нежданого-негаданого приїзду лідера західного світу до Києва. Однак приїхав він сюди, звичайно, не лише для того, щоб давати простір творчій фантазії дотепників. У Києві Джо Байден (не знаю, чи це цілком коректно – адже ми не кажемо офіційно “Вова Зеленський”. Але раз у американців так прийнято…) оголосив про надання Україні артилерійських боєприпасів, протитанкових систем і радарів повітряного спостереження.

“Сьогодні, коли світ готується відзначити першу річницю брутального вторгнення Росії в Україну, я перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну і незмінну відданість демократії, суверенітету і територіальній цілісності України. Коли Путін розпочав своє вторгнення майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пересилити нас. Але він глибоко помилявся. Кремлівський диктатор уже зазнає поразки, а Захід підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно. Сьогодні в Києві я зустрічаюся з президентом Зеленським і його командою для розширеного обговорення нашої підтримки України”, – сказав американський президент.

Не буду торкатися отих, звичайно, дуже потрібних нам боєприпасів і радарів, але найважливішою в даний момент є символіка візиту лідера США до пораненої війною України. Він означає, що ми не залишимося самотніми в протистоянні дикій орді. І що цивілізований світ буде в цій біді однозначно на нашому боці.

Спасибі за це Джозефу Байдену. І – respect. Разом з усім згаданим на початку синонімічним рядом.