Короткочасні дощі та грози прогнозують цих вихідних на Тернопільщині

На Тернопілля знову насуваються короткочасні та грози.

Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

8 червня на Тернопільщині пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень без істотних опадів. Вночі слабкий туман. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від +12 до +17°, вдень від +22 до +27°. У місті Тернопіль: вночі 14 – 16° тепла, вдень 24 – 26° тепла.

(І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І).