Короткочасні дощі та грози прогнозують цих вихідних на Тернопільщині

На Тернопілля знову насуваються короткочасні та грози.
Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
8 червня на Тернопільщині пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень без істотних опадів. Вночі слабкий туман. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від +12 до +17°, вдень від +22 до +27°. У місті Тернопіль: вночі 14 – 16° тепла, вдень 24 – 26° тепла.
(І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І).
09 червня вдень небо затягне хмарами, ймовірні короткочасні дощі та грози. Вночі без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі: 12 – 17° тепла, вдень: 24 – 29° тепла.
10 червня також буде хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі: 12 – 17° тепла, вдень: 26 – 31° тепла.
https://svoboda.te.ua/goli-polya-ta-povaleni-dereva-negoda-narobyla-lyha-na-ternopilshhyni/