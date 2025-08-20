Контррозвідники Тернопільського управління СБУ затримали ще одного учасника розгалуженої агентурної мережі російської розвідки

Контррозвідники Тернопільського управління СБУ викрили ще одного учасника розгалуженої агентурної мережі ворожої розвідки, який зливав загарбникам дані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони України в районі Слов’янська.

Наразі інформатор окупантів перебуває під вартою. На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів його повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився 46-річний житель Донеччини, який після початку повномасштабного військового вторгнення росіян систематично надсилав інформацію про українських військових державному зраднику та бойовику терористичної організації «ДНР» Миколі Бубякіну – одному із організаторів «антимайдану» у Краматорську.

Розвіддані підозрюваний передавав ворогу, керуючись ідеологічними мотивами та чітко усвідомлюючи, що відомості про рух або розташування підрозділів ЗСУ можуть бути використані ворогом для нанесення артилерійських і ракетних ударів по українських захисниках.

Конспіративний зв’язок інформатор підтримував через месенджер «Telegram», за допомогою якого регулярно пересилав окупантам приватні повідомлення про дії підрозділів Збройних Сил довкола селищ Черкаське та Новомиколаївка Донецької області.

Джерело: СБУ у Тернопільській області