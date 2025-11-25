25.11.2025 20:19

Контрбатарейна боротьба 44-ї бригади: артилеристи нищать російські цілі ще до їхнього пострілу

25.11.2025

Галина Кіт

Війна з рф, Теми, Тернопільщина, Новини, Суспільство

Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола продовжують ефективно знищувати ворожу техніку в межах контрбатарейної боротьби. Артилеристи наголошують: кожна влучна робота безпосередньо рятує життя українських військових і цивільних.

У підрозділі повідомили, що під час одного з останніх епізодів розвідка виявила російські гаубиці та місце зберігання боєкомплекту. Після отримання координат українські артилеристи негайно відкрили вогонь і задіяли ударні дрони.

«Після виявлення ворожих гаубиць та місця зберігання боєкомплекту було негайно задіяно контрбатарейну боротьбу та ударні дрони», — йдеться в повідомленні бригади.

Завдяки злагодженій роботі артилерії та безпілотників усі ворожі позиції вдалося успішно уразити. У підрозділі підкреслюють: швидка реакція не дозволила російським силам здійснити маневр або сховати техніку.

«Усі цілі успішно уражено, а отже збережено головне — життя українців», — додають у бригаді.

Також військові наголошують, що кожен новий боєць посилює оборону України, й закликають долучатися до підрозділу, аби разом протистояти агресору.

 

Теги: 44 Окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола

